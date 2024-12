La Somalia entra in una nuova fase di guerra civile, minacciata dalla secessione della provincia del Jubaland.

Si segnalano pesanti combattimenti nel Basso Giuba mentre il governo federale della Somalia tenta di rovesciare il governo della regione dopo che le autorità dello stato somalo di Jubaland hanno arrestato soldati federali somali. Ora la Somalia sostiene che il leader regionale del Jubaland è legato ad al-Shabaab e intende cacciarlo.

C’è un’alta probabilità che il Jubaland si separi dalla Somalia, proprio come il Somaliland si è effettivamente separato in precedenza. Se Jubaland sostiene attivamente l’Etiopia senza sbocco sul mare (membro dei BRICS+), c’è la possibilità di una grande guerra, poiché in questo caso la Somalia conterà sull’intervento diretto dell’Egitto e sull’aiuto con l’equipaggiamento militare della Turchia.

(svezhesti)

https://t.me/sakeritalianotizie