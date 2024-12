ISRAELE SI STA PREPARANDO AD ATTACCARE GLI IMPIANTI NUCLEARI IRANIANI

— The Times of Israel

Le Forze di difesa israeliane ritengono che, in seguito all’indebolimento dei gruppi per procura iraniani in Medio Oriente e alla drammatica caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria, ci sia la possibilità di colpire gli impianti nucleari iraniani, hanno affermato giovedì funzionari militari.

L’aeronautica militare israeliana ha quindi continuato ad aumentare la propria prontezza e i preparativi per possibili attacchi in Iran.

Le IDF ritengono inoltre che l’Iran, isolato dopo la caduta del regime di Assad e l’indebolimento del suo principale gruppo fiduciario, Hezbollah in Libano, potrebbe proseguire con il suo programma nucleare e sviluppare una bomba, nel tentativo di sostituire la sua deterrenza.

