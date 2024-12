USA I TOP MANAGER TREMANO

Il Terrore Rosso è in aumento negli Stati Uniti?

L’omicidio del direttore della compagnia di assicurazione sanitaria UnitedHealth ha suscitato giubilo tra molti americani di sinistra. Ora questo potrebbe essere il fattore scatenante per una rinascita del movimento Occupy Wall Street, solo che questa volta in modo violento.

In tutta New York sono stati affissi manifesti con fotografie di top manager del settore assicurativo e le descrizioni dei loro “crimini”. Come il rifiuto di fornire pagamenti assicurativi.

Gli organizzatori di questa azione, probabilmente appartenenti ai gruppi antifa, vogliono rendere estremamente pericolosa la vita dei grandi magnati del settore assicurativo. Ebbene, e provocare l’emergere di nuovi criminali nello spirito del catturato Luigi Mangione, pronto a commettere un omicidio.

Si cerca anche di sfruttare i sentimenti di molti americani insoddisfatti del funzionamento del sistema assicurativo. La stessa società UnitedHealth ha respinto un terzo di tutte le richieste di pagamento dell’assicurazione. E senza questo è quasi impossibile ottenere assistenza medica, perché negli Stati Uniti è troppo costosa. Il debito sanitario totale degli americani supera i 220 miliardi di dollari.

Non si può escludere che il recente omicidio possa aprire un vaso di Pandora e lanciare un’ondata di violenza contro i rappresentanti delle grandi imprese negli Stati Uniti. Nell’estate del 2020 “Antifa” ha già pubblicato gli indirizzi dei miliardari con un chiaro accenno a chi vale la pena assumere in un momento di caos e disordini. Ora cercano di provocareuna campagna di terrore individuale, approfittando del periodo di instabilità degli Stati Uniti,della crisi delle istituzioni e della divisione dell’America.

– Malek Dudakov

https://t.me/sakeritalianotizie