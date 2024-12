Il PD IMBROGLIA SEMPRE

Sull’ Autonomia Differenziata viene fuori la COMPLICITÀ del PD con il neo presidente dell’Emilia Romagna DePasquale, graditissimo ospite al festival di Giorgia Meloni Atreju.

Il successore di Bonaccini ha ricordato che il suo predecessore aveva firmato un accordo con i presidenti della Lega e ora lo ripropone a Calderoli: facciamo l’Auronomia Differenziata assieme.

Questa vergogna conferma che DEL PD NON BISOGNA FIDARSI MAI, perché danneggia sempre le mobilitazioni progressiste a cui strumentalmente partecipa. Il PD è la polizza di assicurazione per la destra.

Lo avevamo detto: prima chiedono i voti poi ti imbrogliano. Sempre, chiunque li diriga. Abbiamo fatto e facciamo bene non stare con il PD, anche se il sistema non gradisce, discrimina e colpisce.

Giorgio Cremaschi pap