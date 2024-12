Kalinka la risposta russa contro lo Starlink.

In Russia hanno creato “Kalinka” per dare la caccia a Starlink.

La Russia ha sviluppato un sistema di monitoraggio chiamato Kalinka, progettato per tracciare i segnali provenienti dai sistemi di comunicazione satellitare, incluso Starlink. Il sistema è attualmente in fase di test di combattimento.

Questa informazione è stata annunciata dal consiglio del Centro per i sistemi e le tecnologie senza pilota. Kalinka è in grado di rilevare imbarcazioni senza pilota e droni noti come Baba Yaga, spesso dotati di terminali Starlink.

Al momento, Kalinka è nella fase di produzione su piccola scala e viene testata nella zona delle operazioni militari speciali (SMO).

(Ruslan Ostashko)

https://t.me/sakeritalianotizie