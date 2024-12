Batteri-specchio: un rischio per la vita sulla Terra

– Lorenzo Poli

Appello di 38 scienziati: “Stop alle ricerche sui batteri-specchio: rischi per la vita sulla Terra”

Mettere uno Stop alle ricerche tese a sviluppare i “batteri specchio”, organismi sintetici costituiti da molecole speculari rispetto a quelle esistenti in Natura. A chiederlo 38 scienziati di fama internazionale, tra cui due Nobel e il pioniere della vita sintetica Craig Venter.

Nell’appello pubblicato su Science, supportato da un rapporto di 300 pagine, si osserva che simili microrganismi non sono ancora realtà, ma in futuro potrebbero rappresentare una minaccia per globale per esseri umani e ambiente perché la loro struttura molecolare a specchio potrebbe non essere riconosciuta dalle difese immunitarie di umani e animali.

Emergono forti dubbi in merito alla sicurezza di simili microrganismi sintetici, perché se sfuggissero di mano potrebbero interagire con il resto del mondo in modi imprevedibili e incerti. Le difese immunitarie di esseri umani, animali e piante si basano infatti sul riconoscimento di specifiche forme molecolari presenti nei batteri invasori.

Se queste forme fossero speculari, come nei batteri-specchio, il riconoscimento sarebbe compromesso e molte difese potrebbero venir meno, lasciando potenzialmente gli organismi vulnerabili alle infezioni. Inoltre i batteri specchio potrebbero eludere anche i loro predatori naturali, come fagi e protisti: la loro moltiplicazione e diffusione negli ecosistemi finirebbe quindi per esporre esseri umani, animali e piante a un rischio continuo di infezione.

Per prevenire questa minaccia per la salute globale, gli scienziati chiedono di fermare le ricerche sui batteri specchio e di avviare un dibattito pubblico che coinvolga la comunità scientifica globale, i finanziatori delle ricerche e i decisori politici.

https://www.science.org/content/article/leading-scientists-urge-ban-developing-mirror-image-bacteria