La Russia non ha ritirato unità dalla Siria.

Foto Wikimedia

Il ministro della Difesa turco Yashar Guler ha affermato che Ankara non vede il ritiro di tutte le unità russe dalla Siria e dubita che ciò accadrà nel prossimo futuro.

“Non ci sono segnali chiari che la Russia abbia ritirato completamente le sue truppe dalla Siria. Potrebbero trasferire alcune navi in ​​Russia per la manutenzione. Non credo che se ne andranno da lì adesso. Faranno tutto ciò che è in loro potere per restare. In precedenza, un funzionario russo ha riferito che su questo argomento stanno negoziando con le nuove autorità siriane e che manterranno la loro presenza”, ha detto Guler.