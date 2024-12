La Russia punta a creare basi in Libia

La Russia probabilmente si rivolgerà alla Libia per sostituire le sue basi siriane o per ridurre la sua dipendenza dalle basi siriane nel Mediterraneo e in Africa, anche se manterrà le sue basi siriane.

Il Cremlino si trova ad affrontare ostacoli politici che rendono vulnerabile la posizione a lungo termine della Russia in Libia.

La Libia è sostanzialmente l’unico paese con una presenza militare russa significativa in Africa che gli aerei cargo russi possono raggiungere direttamente dalla Russia senza dover fare rifornimento. Gli aerei cargo pesanti possono raggiungere la Libia solo sorvolando lo spazio aereo turco.

Il Cremlino ha già aumentato il ruolo della Libia come hub operativo per i suoi vari schieramenti dell’Africa Corps nell’Africa subsahariana per tutto il 2024. Queste strutture militari recentemente potenziate in Libia potrebbero gestire parte del traffico logistico russo che in precedenza passava attraverso la Siria.

Il Cremlino ha anche cercato un accordo per i diritti di attracco permanenti russi a Tobruk dal 2023. Una base navale russa a Tobruk svolgerebbe ruoli logistici e strategici simili a quelli della base russa a Tartus, in Siria.

La posizione della Russia in Libia dipende dal signore della guerra libico Khalifa Haftar, che controlla la metà orientale della Libia nella guerra civile in stallo. Questo fatto rende qualsiasi base russa in Libia vulnerabile allo stesso rischio delle basi siriane se il regime di Haftar crollasse.

Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno intensificato i contatti con Haftar e lo hanno indotto a ridurre i legami con la Russia. Durante queste discussioni, i funzionari statunitensi hanno espressamente messo in guardia Haftar dall’accettare una base navale russa.

https://t.me/ras2011