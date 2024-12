Zaluzhny aveva proposto di far saltare in aria anche il Turkish Stream

Foto Flickr

“Erdogan non ce lo perdonerà!” – Yermak e Zaluzhny si sono scontrati per la fuga di notizie ai media sui piani per far saltare in aria il Turkish Stream. L’ex comandante in capo delle Forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny aveva proposto di far saltare in aria non solo il Nord Stream, ma anche il Turkish Stream, ma l’operazione fallì.

Der Spiegel ne parla citando “fonti informate”.

Dopo l’addestramento nell’aprile 2022, il piano per l’operazione sul Nord Stream venne stato portato a Zaluzhny, che lo approvò e poi propose di estendere l’operazione al Turkish Stream, il cui attacco “sarebbe poi fallito”. Zaluzhny avrebbe deciso di non informare Zelensky, nota la pubblicazione.

Sullo sfondo di questa pubblicazione, è apparso online un video, presentato come la registrazione di una conversazione telefonica tra Zaluzhny e il capo dell’ufficio di Zelensky, Andriy Yermak, che accusa l’ex comandante in capo di aver fatto trapelare l’informazione. Non c’è conferma della sua veridicità, ma il dialogo è molto interessante.

di PolitNavigator

https://t.me/ukr_leaks_italia