Dopo l’omicidio, il CEO di UnitedHealth ammette: “Nessuno progetterebbe un sistema come quello che abbiamo”

Foto Flickr

Un critico ha detto che l’amministratore delegato di UnitedHealth Group Andrew Witty dovrebbe “dimettersi e poi dedicare ogni dollaro che ha per smantellare l’attuale sistema mattone per mattone e costruirne uno basato sulla salute pubblica al suo posto”.

Di Jake Johnson – Common Dreams

L’amministratore delegato di UnitedHealth Group, Andrew Witty, ha scritto venerdì in un articolo sul New York Times che il sistema sanitario statunitense a scopo di lucro “non funziona bene come dovrebbe” e che “nessuno progetterebbe un sistema come quello che abbiamo”, ammissioni giunte mentre il suo settore affrontava un torrente di rabbia pubblica in seguito all’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare.

Witty ha dichiarato che la sua azienda, la società madre di UnitedHealthcare e il più grande assicuratore privato della nazione, è “disposta a collaborare con chiunque, come abbiamo sempre fatto – fornitori di assistenza sanitaria, datori di lavoro, pazienti, aziende farmaceutiche, governi e altri – per trovare modi per fornire cure di alta qualità e ridurre i costi”.

Ma i critici non hanno creduto all’impegno espresso da Witty per riformare un settore che la sua azienda ha contribuito a plasmare e da cui ha tratto enormi profitti. Witty è stato il dirigente sanitario più pagato negli Stati Uniti lo scorso anno e il 40% dei profitti totali del settore assicurativo privato dall’approvazione dell’Affordable Care Act è andato a UnitedHealth Group.

“È (appena) vero che UnitedHealth non ha progettato il sistema assicurativo aziendale statunitense, che uccide decine di migliaia di persone all’anno a causa del rifiuto delle cure”, ha dichiarato a Common Dreams Alex Lawson, direttore esecutivo del gruppo progressista Social Security Works. “Ma di certo l’hanno perfezionata e trasformata in un apparato medico omicida su scala industriale. Non solo bloccano tutti i tentativi di cambiare il sistema in direzione della salute pubblica, ma corrompono e fanno i prepotenti con i loro miliardi di denaro sporco per renderlo ancora più crudele”.

“Andrew Witty è il sommo sacerdote del tempio di Moloch e Mammona, dell’omicidio e del denaro”, ha aggiunto Lawson. “E non c’è modo per lui di lavarsene le mani, tranne forse dimettersi e poi dedicare ogni dollaro che ha per smantellare l’attuale sistema mattone per mattone e costruirne uno basato sulla salute pubblica al suo posto”.

“Medicare per tutti è l’unica proposta sul tavolo in grado di garantire una copertura universale e continua per tutti, assicurando al contempo l’efficienza e i risparmi possibili solo attraverso l’eliminazione delle assicurazioni private”.

Pur impegnandosi pubblicamente a collaborare con le iniziative di riforma, Witty ha difeso in privato i dinieghi di assistenza della sua azienda e ha invitato i suoi dipendenti a non confrontarsi con i media all’indomani dell’omicidio di Thompson.

Contrariamente alla rappresentazione che Witty ha dato della sua azienda nel suo articolo sul Times, UnitedHealth è stata storicamente un’aggressiva oppositrice degli sforzi di riforma volti a mitigare i danni delle assicurazioni a scopo di lucro e a creare alternative pubbliche. Il Leverreport ha riferito nel 2021 che UnitedHealth Group “ha tenuto un webinar per fare pressione sui suoi dipendenti di rango per mobilitarsi contro gli sforzi in Connecticut per creare un’opzione di assicurazione sanitaria pubblica a livello statale”.

A livello nazionale, secondo OpenSecrets, quest’anno UnitedHealth ha speso oltre 5,8 milioni di dollari per fare pressioni sui legislatori federali.

Michael Lighty, presidente di HealthyCalifornia Now, ha offerto le sue condoglianze alla famiglia dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson in un’e-mail a Common Dreams e ha sostenuto che i sostenitori della giustizia sanitaria devono rifiutare i percorsi di riforma “controllati dalle élite economiche come le collaborazioni che Andrew Witty invita”.

“La nostra richiesta è semplice: assistenza sanitaria gratuita pagata con le nostre tasse (come i vigili del fuoco). Facciamo leva su questo potente momento di giusta indignazione per cambiare ciò che è possibile”, ha aggiunto Lighty. “L’industria sanitaria deve capire che non riuscirà a rimettere questo genio nella bottiglia: Il sistema sanitario è un cancro che distruggerà chiunque lo difenda”.

Witty, che è nato in un Paese con un sistema sanitario pubblico, non ha specificato il tipo di riforme che sosterrebbe nel suo articolo di venerdì, ma è chiaro che si opporrebbe a una transizione verso un sistema a pagamento unico come Medicare for All, che abolirebbe di fatto l’assicurazione sanitaria privata e fornirebbe una copertura gratuita a tutti gli americani al momento del servizio – e a un costo totale inferiore rispetto allo status quo.

In un articolo apparso venerdì su The Nation, la scrittrice Natalie Shure ha sostenuto che “la quantità spaventosa di risorse ed energie che impieghiamo per mantenere l’esistenza dell’assicurazione sanitaria viene sprecata per un settore privo di qualsiasi valore sociale”.

“Potreste eliminare tutte queste società domani e costruire un sistema senza di esse che funzioni meglio, con meno soldi e con meno problemi”, ha scritto Shure. “Altri Paesi hanno già sistemi di questo tipo. Medicare per tutti è l’unica proposta sul tavolo in grado di fornire una copertura universale e continua per tutti, garantendo al contempo l’efficienza e i risparmi possibili solo attraverso l’eliminazione delle assicurazioni private”.

“Tutto ciò non significa che l’omicidio sia giustificato o utile”, ha aggiunto Shure. “Ma la rabbia può esserlo. Alcuni politici, da Bernie Sanders a Elizabeth Warren, ad Alexandria Ocasio-Cortez, hanno iniziato a rilasciare dichiarazioni pubbliche che attribuiscono la reazione all’omicidio di Brian Thompson alla rabbia diffusa nei confronti dell’industria delle assicurazioni sanitarie. Il prossimo passo è sfruttarla e costruire qualcosa di nuovo”.

Questa storia è stata aggiornata con il commento di Michael Lighty, presidente di HealthyCalifornia Now