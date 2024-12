“HO DETTO CHE AVREMMO CAMBIATO IL MEDIO ORIENTE, E LO STIAMO CAMBIANDO”

Foto Flickr



Netanyahu ha detto in un video discorso alla nazione di aver avuto una “conversazione importante” con Trump sulla necessità di completare la vittoria di Israele sulle forze appoggiate dall’Iran.

Dico a Hezbollah e all’Iran senza mezzi termini: per impedire i vostri tentativi di danneggiarci, continueremo ad agire contro di voi per tutto il tempo necessario, in qualsiasi area, in qualsiasi momento. Ne ho parlato di nuovo con il mio amico, il Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. È stata una conversazione molto calda, amichevole e importante. Abbiamo discusso della necessità di accelerare la vittoria di Israele e abbiamo anche parlato a lungo dei nostri sforzi per liberare i prigionieri, – ha detto Netanyahu.