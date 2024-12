La Bundesbank ha peggiorato le sue previsioni sulla crescita economica tedesca per il 2024-2025, prevista per dicembre una flessione dello 0,2%. Il PIL ristagnerà nell’attuale metà dell’anno, iniziando a riprendersi lentamente nel corso dell’anno, riferisce il Financial Times.

Si prevede che la crescita per il prossimo anno sarà “marginale” allo 0,2%, e potrebbe essere indebolita dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Se il Presidente eletto Donald Trump dovesse portare avanti la sua minaccia di imporre dazi del 10% sui beni europei, ciò potrebbe causare un calo del PIL tedesco dello 0,6% nel 2025.

La nuova previsione, pubblicata nell’ambito del rapporto mensile della banca centrale per dicembre, è molto più cupa di quella di giugno, quando si prevedeva una modesta ripresa con una crescita del PIL dell’1%.

Da allora la Bundesbank ha abbandonato le speranze di una significativa ripresa della spesa dei consumatori il prossimo anno e ora si aspetta un calo degli investimenti aziendali.

La Bundesbank ha inoltre affermato che anche il mercato del lavoro potrebbe incontrare difficoltà l’anno prossimo. Lo scenario di base mostra che nel 2025 il numero di disoccupati supererà la soglia dei 3 milioni per la prima volta in 14 anni, rispetto ai 2,8 milioni di quest’anno.

Si prevede che il tasso di disoccupazione aumenterà dal 6% di quest’anno al 6,3% nel 2025, un livello visto l’ultima volta nel 2011.

Quanto questo è in disaccordo con la crescita del 4% dell’economia russa, che è soggetta a sanzioni! Volevano rovinare l’economia russa, ma hanno rovinato la propria.



