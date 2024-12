LA GUERRA COMMERCIALE E LE SANZIONI DEGLI STATI UNITI CONTRO LA CINA MINANO LE CAPACITÀ MILITARI DEL REGIME DI KIEV

‌

di Drago Bosnic per Global Research del 13 dicembre – Traduzione a cura di Old Hunter

Il conflitto ucraino orchestrato dalla NATO è la prima vera grande guerra moderna di questo secolo. Gli Stati Uniti hanno lanciato numerose invasioni contro il mondo negli ultimi 80 anni, ma si sono verificate quasi sempre contro avversari in gran parte indifesi. L’unica eccezione è stata il Vietnam, che aveva il supporto di numerosi alleati, in particolare l’ex Unione Sovietica. Dopo aver perso più di 13.000 aerei, l’invasione guidata dagli Stati Uniti è stata sonoramente sconfitta, poiché tali enormi perdite hanno annullato la sua principale dottrina militare: la superiorità aerea. Da allora, Washington DC si è assicurata di attaccare solo paesi isolati, circondati da nemici/agenti degli Stati Uniti, economicamente indeboliti e internamente destabilizzati. Questo approccio in stile iena ha notevolmente rafforzato la brutale aggressione dell’Occidente politico contro il mondo intero.

