La prima dichiarazione di Assad dalla caduta di Damasco

Foto Flickr

Sul canale Telegram @MiddleEastSpectator è stata riportata, la prima dicharazione del’ex presidente siriano Bashar al-Assad ha dalla caduta di Damasco.

Riportiamo testualmente:



Innanzitutto, non ho lasciato il paese in modo pianificato come si vociferava, né l’ho lasciato durante le ultime ore delle battaglie, ma sono rimasto a Damasco per assolvere alle mie responsabilità fino alle prime ore del mattino di domenica 8 dicembre 2024. Con l’espansione del terrorismo all’interno di Damasco, mi sono trasferito in coordinamento con i miei amici russi a Latakia per dare seguito alle operazioni di combattimento da lì.

Arrivati alla base aerea di Hmeimim al mattino, è diventato chiaro che le nostre forze si erano ritirate da tutte le linee difensive e che le ultime posizioni dell’esercito erano cadute, con il deterioramento della situazione sul campo in quell’area in aumento e l’attacco alla base militare russa stessa intensificato dai droni. Alla luce dell’impossibilità di lasciare la base in qualsiasi direzione, Mosca ha chiesto alla dirigenza della base di lavorare per garantire l’evacuazione immediata in Russia la sera di domenica 8 dicembre, il giorno dopo la caduta di Damasco e dopo la caduta delle ultime posizioni militari e la successiva paralisi del resto delle istituzioni statali.



Durante quegli eventi, né io né nessun’altra persona o partito abbiamo solevato la questione dell’asilo o delle dimissioni, e l’unica opzione presentata fu quella di continuare a combattere per difendersi dall’attacco terroristico.

In questo contesto, sottolineo che io, fin dal primo giorno di guerra, mi sono rifiutato di barattare la salvezza del mio paese con la salvezza personale, o di contrattare con il mio popolo con varie offerte e tentazioni, e questa è la stessa persona che stava con gli ufficiali e i soldati del suo esercito in prima linea, a decine di metri di distanza dai terroristi nei focolai più caldi e pericolosi del conflitto, ed è la stessa persona che non se n’è andata durante gli anni più difficili della guerra ed è rimasta con la sua famiglia e il suo popolo ad affrontare il terrorismo sotto i bombardamenti e il pericolo che i terroristi prendessero d’assalto la capitale più di una volta durante quattordici anni di guerra. E chiunque non abbia abbandonato la resistenza non siriana in Palestina e Libano, e non abbia tradito i suoi alleati che gli stavano accanto, non può essere la stessa persona che abbandona il suo popolo a cui appartiene, o tradisce loro e il suo esercito.



Non sono mai stato una persona che cerca posizioni a livello personale, ma piuttosto mi consideravo il proprietario di un progetto nazionale che traeva il suo sostegno da un popolo che ci credeva. Ho portato con me la certezza della volontà di quel popolo e la sua capacità di preservare il proprio stato e difendere le sue istituzioni e scelte fino all’ultimo momento. Con la caduta dello stato nelle mani del terrorismo e la perdita della capacità di fornire qualsiasi cosa, la posizione diventa vuota e priva di significato, e non c’è alcun senso nel rimanere responsabili in essa. Ciò non significa in alcun modo abbandonare l’autentica affiliazione nazionale alla Siria e al suo popolo, un’affiliazione fissa che non viene modificata dalla posizione o dalle circostanze, un’affiliazione piena di speranza che la Siria tornerà libera e indipendente.”

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_prima_dichiarazione_di_assad_dall_caduta_di_damasco/45289_58283/#google_vignette