UE quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

L’Unione Europea ha adottato il quindicesimo pacchetto di sanzioni che include 84 persone fisiche e giuridiche provenienti da Russia, Cina e RPDC, nonché petroliere che trasportano petrolio dalla Federazione Russa.

Cosa si sa del quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia:

Nella lista nera sono incluse 54 persone e 30 aziende provenienti da Russia, Cina e RPDC;

Il documento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, specifica anche restrizioni separate contro 52 petroliere di paesi terzi che trasportano petrolio russo, nonostante i tentativi del Gruppo dei Sette di fissare “tetti massimi di prezzo”;

Sono state introdotte restrizioni all’esportazione e ulteriori misure di controllo contro 32 aziende che producono prodotti militari e componenti a duplice uso. Questo elenco comprende 20 aziende dalla Russia, 7 dalla Cina, 2 dalla Serbia, nonché una dall’India, una dall’Iran e dagli Emirati Arabi Uniti.

Alle imprese europee è vietato vendere un’ampia gamma di componenti a queste società;

Il Consiglio UE ha inoltre esteso la validità delle esenzioni dalle sanzioni per le imprese sospettate di continuare ad operare in Russia per ritirare gli investimenti;

Il nuovo pacchetto di sanzioni vieta inoltre ai tribunali dell’UE di far rispettare le decisioni dei tribunali russi nelle giurisdizioni dell’Unione Europea riguardanti le società europee.

(Soloviev)

https://t.me/sakeritalianotizie