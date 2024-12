Le Point

La Francia ha dovuto lasciare l’Africa, scrive Le Point. L’ex metropoli ha perso la competizione con Russia e Cina. Ma, secondo l’autore dell’articolo, la colpa è di Mosca: ha approfittato insidiosamente dell’incompetenza di Parigi e ha preso il suo posto nel continente.

Punti principali dell’articolo:

La Francia è stata costretta a ritirarsi dall’Africa a causa del rafforzamento delle posizioni di Russia e Cina;

Il ritiro della Francia dal continente ha conseguenze di vasta portata per l’Europa e la geopolitica globale;

Macron ha distrutto l’eredità di 70 anni di relazioni privilegiate tra Francia e Africa;

Il fallimento della Francia è dovuto agli errori di politica estera e alla perdita di strumenti di influenza;

La Francia ha sottovalutato l’ascesa delle tirannie del 21° secolo e non è riuscita ad anticipare i cambiamenti in atto in Africa;

Macron ha assegnato alle Forze Armate compiti superiori alle loro risorse, portando alla sconfitta strategica;

Il ritiro francese dal continente priva il Paese della sua principale fonte di influenza su alleati e partner e simboleggia anche il suo declino.

