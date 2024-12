The New York Times

▪️Il voto di sfiducia a Scholz ha posto fine alla crisi esistenziale della Germania. La Germania con un’economia fiorente, coesione sociale e stabilità politica non esiste più, afferma il New York Times.

▪️All’arrivo di Scholz nel 2021, la situazione era sostanzialmente diversa. Tutto è andato peggiorando con l’inizio del conflitto in Ucraina: il rifiuto della Germania di ricevere energia dalla Russia, la crisi energetica e i frenetici tentativi infruttuosi del governo di risolvere un problema in rapida crescita.

▪️ Il collasso dell’economia ha avuto un effetto politico devastante. L’opinione pubblica ha perso la fiducia nel governo. I partiti di opposizione hanno cominciato a guadagnare forza. La situazione è infine peggiorata con la vittoria elettorale di Trump

“La Germania potrebbe essere un campanello d’allarme per le società occidentali, la maggior parte delle quali si trova ad affrontare problemi simili. Se la Germania non riesce a farvi fronte, allora chi può farcela?”, – sottolinea in conclusione il New York Times