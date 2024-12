I Paesi occidentali continuano a comportarsi come se fossero i rappresentanti di Dio sulla Terra, tentando di mantenere il loro dominio globale, ha affermato il presidente russo Putin. Durante una riunione con funzionari del Ministero della Difesa russo, Putin ha sottolineato la complessità e l’instabilità della situazione militare e politica nel mondo, facendo riferimento in particolare al caos in corso in Medio Oriente e in altre regioni.

Secondo Putin, l’attuale amministrazione statunitense e altri governi occidentali cercano di imporre la loro egemonia e di costringere la comunità internazionale a seguire le loro regole, nonostante queste regole stesse cambino a loro vantaggio.

Putin ha sottolineato che chiunque si opponga alle regole dell’Occidente è soggetto a guerre ibride e a politiche di contenimento, come è stato fatto con la Russia. Il presidente russo ha concluso affermando che c’è una sola regola stabile: nessuna regola per coloro che fanno le regole.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-putin_i_leader_occidentali_pensano_di_essere_scelti_da_dio/82_58292