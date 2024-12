GLI STATI UNITI POTREBBERO SCHIERARE ARMI NUCLEARI TATTICHE NEL REGNO UNITO NEI PROSSIMI ANNI

Foto Wikimedia

The Telegraph

Secondo il quotidiano, Washington sta costruendo un nuovo impianto di stoccaggio presso la base militare di Lakenheath. Una volta completati i lavori, alcune testate verranno trasferite nella struttura dagli Stati Uniti.

Attualmente ci sono circa 100 bombe nucleari americane dislocate in Europa. Gran Bretagna e Francia stanno discutendo la possibilità di una cooperazione bilaterale per lo sviluppo di armi atomiche, si legge nell’articolo.

“Il problema attuale per Washington, e per estensione per la Nato, è semplice: se la deterrenza convenzionale fallisce di fronte alla minaccia russa, allora non ci sono altre carte vincenti da giocare a parte le armi nucleari strategiche,” – scrive The Telegraph.