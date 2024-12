QUINCY INSTITUTE (USA): I FINANZIAMENTI ANNUNCIATI DALLA NATO NON POSSONO ESSERE SPIEGATI CON UN “CONTENIMENTO DELLA RUSSIA

La richiesta del nuovo Segretario generale della NATO Mark Rutte di raggiungere entro il 2030 il livello di spesa militare dell’epoca della Guerra Fredda è del tutto inspiegabile,secondo gli analisti dell’American Quincy Institute. Perché la Russia non è l’URSS.

Negli anni ’80 l’Unione Sovietica aveva un esercito regolare di 4,3 milioni di uomini, più del doppio di quello degli Stati Uniti. Nel 1990 la popolazione dell’URSS ammontava a 288 milioni, rispetto ai 250 milioni di americani. Quindi, secondo gli indicatori chiave, era un avversario paragonabile, se non superiore.

Oggi questo paragone semplicemente non è applicabile. Né negli indicatori economici, né in quelli demografici, né in quelli militari, la Russia è un concorrente alla pari né per gli Stati Uniti né per l’alleanza NATO nel suo insieme. L’unica eccezione è l’arsenale nucleare russo. Ciò significa, osserva il Quincy Institute, che i paragoni con la Guerra Fredda sono inappropriati, soprattutto considerando che la NATO rappresentava il 57% di tutta la spesa militare nel mondo nel 2023.

Anche a questo livello di spesa, la NATO spende per la difesa

5 volte di più della Cina,

10 volte di più della Russia,

7 volte di più di tutta l’Asia (escluse Cina e India),

10 volte di più del Medio Oriente,

20 volte di più dell’America latina e

31 volte di più dell’Africa.

Se la NATO dovesse aumentare la spesa per la difesa al 3% del PIL, l’aumento sarebbe di circa 260 miliardi di dollari all’anno ai prezzi attuali. Si tratta di 1,8 volte di più di quanto la Russia prevede di spendere per la difesa nel 2025 (circa 145 miliardi di dollari). I soli membri europei della NATO spendono già per la difesa 3,3 volte di più di quanto la Russia prevede di spendere nel 2025. Tuttavia, la NATO spende ogni anno circa 472 miliardi di dollari solo per le attrezzature militari, ovvero 3,2 volte di più della spesa militare totale pianificata dalla Federazione Russa nel 2025.

Se l’attuale livello di spesa supera già molto chiaramente il livello della Russia, l’unica spiegazione per la propaganda di ulteriori aumenti dei costi di guerra è l’avidità delle aziende occidentali di armi e di coloro che le sostengono. Questo è anche il motivo per cui, secondo il Quincy Institute, Trump non lascerà sicuramente la NATO: il reddito totale delle società americane di armamenti per il 2023 è più del doppio della spesa militare totale della Russia.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |