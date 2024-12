Foto Flickr

Il governo venezuelano denuncia che è in atto una campagna di reclutamento di persone per compiere un colpo di stato nel paese sud americano.

Il governo di Nicolas Maduro ha denunciato che i servizi di intelligence statunitensi stanno lavorando per reclutare venezuelani in Ecuador per usarli in un colpo di stato pianificato nel paese bolivariano, secondo fonti di RT.

Si precisa che la ricerca dei candidati avviene attraverso i social network e con la partecipazione di assistenti locali, e un caffè a Quito funge da punto di reclutamento. In particolare, viene menzionato un coordinatore presumibilmente soprannominato Alejandro Rojas Colim, nome che sarebbe ispirato a quello di un personaggio di un videogioco.

Secondo gli informatori, i potenziali candidati vengono intervistati per discutere i compiti, le rotte di trasferimento in Venezuela, nonché gli onorari e le procedure di pagamento. I reclutati sono equipaggiati nel territorio della Colombia.

In precedenza, il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha assicurato che i tentativi di rovesciamento orchestrati dagli Stati Uniti e dalla “destra fascista” hanno sempre portato a fallimenti e che “il loro manuale delle cospirazioni è già esaurito”.

Per sostenere il suo punto di vista, il presidente ha elencato le azioni belliche e di interferenza che le autorità statunitensi hanno intrapreso in paesi come l’Iraq, la Libia o l’Ucraina, così come i tentativi frustrati dell’ala di estrema destra dell’opposizione venezuelana di replicare questi tragici eventi nel paese sudamericano. (RT)

Traduzione di Andrea Puccio – www.occhisulmondo.info

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-caracas_denuncia_mercenari_reclutati_in_ecuador_per_un_golpe_in_venezuela/82_58339/#google_vignette