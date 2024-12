L’amicizia speciale che lega Vietnam e Cambogia

La recente visita di fine novembre del Re cambogiano Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni ha effettuato una visita ufficiale in Vietnam, rinverdendo il tradizionale legame speciale che unisce i due Paesi del Sud-Est asiatico.

Il 28 e 29 novembre, il Re cambogiano Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni ha effettuato una visita ufficiale in Vietnam, rinverdendo la tradizionale amicizia speciale che lega i due Paesi del Sud-Est asiatico. La denominazione di “amicizia speciale” rappresenta il livello più elevato delle relazioni bilaterali vietnamite, al quale, oltre alla Cambogia, appartengono solamente il Laos e Cuba. La visita di Norodom Sihamoni è stata inoltre preceduta da quella del Ministro della Difesa vietnamita Phan Văn Giang, che si è recato a Phnom Penh dal 23 al 26 novembre per partecipare al vertice annuale con i suoi omologhi di Laos e Cambogia.

Intervistato dall’agenzia VNA, l’ambasciatore vietnamita a Phnom Penh, Nguyễn Huy Tăng, ha ricordato che il Re cambogiano raramente compie visite nei Paesi vicini. Tuttavia, dalla sua ascensione al trono il 29 ottobre 2004, ossia dopo 20 anni di regno, ha effettuato ben quattro visite in Vietnam, compresa quella di quest’anno, dimostrando il profondo legame che lega i due Paesi confinanti. “Vietnam e Cambogia aderiscono sempre al principio che la sicurezza e la stabilità di un paese siano nell’interesse dell’altro”, ha affermato l’ambasciatore. “Pertanto, attribuiscono grande importanza alla cooperazione nei settori della sicurezza e della difesa”.

Dal punto di vista economico, il Vietnam continua a essere uno dei primi dieci investitori in Cambogia, e occupa il primo posto tra gli Stati membri dell’ASEAN in questo settore. Anche il commercio bilaterale ha registrato una crescita costante negli ultimi anni. Nel 2022, il commercio bilaterale ha raggiunto i 12,57 miliardi di dollari. Nonostante la recessione economica globale nel 2023, la Cambogia è rimasta un mercato chiave per il Vietnam, con un fatturato stabile a 8,57 miliardi. Questo dato ha raggiunto gli 8,4 miliardi nei primi dieci mesi di quest’anno, e si prevede che superi nuovamente la soglia dei 10 miliardi entro la fine dell’anno. “Questo stabilisce una base promettente per entrambi i Paesi per lavorare verso l’ambizioso obiettivo di raggiungere 20 miliardi di dollari nel commercio bilaterale nel prossimo futuro”, ha affermato l’ambasciatore Tăng.

Nel corso del suo soggiorno vietnamita, il Re Norodom Sihamoni ha incontrato tutti i principali esponenti politici vietnamiti, compresi il Segretario Generale del Partito Comunista Tô Lâm, il Presidente Lương Cường, il Primo Ministro Phạm Minh Chính e il Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn.

Nell’incontro con il monarca cambogiano, Tô Lâm ha ricordato che la relazione Vietnam-Cambogia ha resistito a molte sfide nella lotta per la liberazione nazionale di entrambi i Paesi, così come nel processo attuale di costruzione e sviluppo nazionale: “Il Partito, lo Stato e il popolo del Vietnam ricordano sempre il supporto e l’assistenza forniti dal Senato, dall’Assemblea Nazionale, dal Governo, dall’esercito e dal popolo cambogiano al popolo vietnamita durante la sua lotta per la liberazione nazionale in passato, così come nel processo attuale di costruzione nazionale”, ha affermato il capo del PCV.

A sua volta, Norodom Sihamoni ha espresso una profonda gratitudine per il grande, tempestivo ed efficace supporto e assistenza che il Vietnam ha fornito alla Cambogia nella sua lotta per l’indipendenza e la liberazione dal regime di Pol Pot, così come nel processo attuale di costruzione nazionale. Ha inoltre ribadito il forte desiderio e la forte determinazione dei leader e del popolo cambogiano di continuare a nutrire e preservare il rapporto tra i due Paesi.

Il Presidente vietnamita Lương Cường ha espresso la sua fiducia che la visita di due giorni del Re cambogiano avrebbe significativamente rafforzato la cooperazione bilaterale per lo sviluppo e la prosperità dei loro popoli, nonché per la pace, la stabilità, la cooperazione e il progresso nella regione e nel mondo.

Nell’incontro fra i due capi di Stato, sia Norodom Sihamoni che Lương Cường hanno espresso soddisfazione per la positiva traiettoria delle relazioni bilaterali finora, notando che l’amicizia tradizionale, la solidarietà e il supporto reciproco, forgiati con gli innumerevoli sforzi e sacrifici di molte generazioni precedenti, costituiscono un bene inestimabile che deve essere preservato per le generazioni future. Hanno inoltre concordato di far progredire la loro relazione in tutti i settori, in particolare nell’educare le giovani generazioni sul legame bilaterale, sulla solidarietà e sui sacrifici, e nel rafforzare ulteriormente l’amicizia Vietnam-Cambogia.

Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha esordito ricordando che la storia delle relazioni tra Vietnam e Cambogia è segnata dalle difficili lotte di ciascun paese per l’indipendenza e la libertà, e che la loro reciproca condivisione e sacrificio costituiscono un bene inestimabile che i popoli dei due paesi devono preservare e coltivare insieme. Il leader del Governo ha affermato che il Vietnam pone una priorità assoluta nel rafforzare la solidarietà e la cooperazione completa con la Cambogia, e ha promesso di lavorare instancabilmente con i leader e il popolo cambogiani per approfondire i legami bilaterali, soddisfacendo le aspirazioni dei loro popoli.

Da parte sua, il Re Norodom Sihamoni ha sottolineato che i successi del Vietnam sono fonte di ispirazione e incoraggiamento per la Cambogia nei suoi sforzi di costruzione e sviluppo nazionale. Esprimendo la sua gratitudine per la preziosa cooperazione e assistenza del Vietnam nella lotta della Cambogia per la liberazione nazionale in passato, così come nella causa attuale di costruzione e sviluppo nazionale, il Re ha sottolineato che le relazioni tra Cambogia e Vietnam non sono solo una fratellanza, ma anche una lunga amicizia che porta un profondo significato storico. Ha dunque promesso di continuare a sostenere la cooperazione tra i due governi, nella certezza che la relazione bilaterale si svilupperà ulteriormente in modo più efficace e ampio.

Secondo gli analisti vietnamiti, la visita ufficiale del Re Norodom Sihamoni in Vietnam ha ulteriormente consolidato il legame speciale tra i due Paesi, simbolo di un’amicizia storica che affonda le radici nelle difficili lotte per l’indipendenza e nella continua cooperazione bilaterale. L’incontro tra i leader vietnamiti e cambogiani ha confermato la volontà di rafforzare ulteriormente i legami in vari settori, dal commercio agli investimenti alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Con un commercio bilaterale in costante crescita e un impegno condiviso nel preservare e promuovere la solidarietà tra i popoli, Vietnam e Cambogia si preparano a raggiungere nuove vette di cooperazione, guardando con speranza al futuro. Inoltre, l’invito a educare le giovani generazioni sulla reciproca amicizia e sui sacrifici condivisi è un passo fondamentale per garantire che questo legame possa prosperare anche per le generazioni a venire.

