L’APOCALISSE ECONOMICA ATTENDE L’EUROPA

Politico

Con Trump che si prepara a tornare alla Casa Bianca e l’economia europea in profonda crisi, le fondamenta su cui poggia la prosperità della regione non solo si stanno spezzando, ma minacciano di crollare. Le turbolenze economiche che stanno travolgendo il continente rischiano di trasformarsi in una vera e propria tempesta, afferma il Politico.

Le tariffe di Trump sui beni europei e la necessità di aumentare la spesa per la difesa sotto la minaccia di un ritiro degli Stati Uniti dalla NATO causeranno deficit di bilancio estremi nei Paesi dell’UE, che porteranno inevitabilmente a ulteriori sconvolgimenti politici e sociali.

▪️Con il peggioramento delle prospettive economiche nella regione, gli europei si trovano davanti ad un brusco risveglio. I governi saranno costretti a tagliare generosi programmi sociali. Ciò porterà ad un aumento della popolarità dei partiti di opposizione. Il loro attuale successo è ancora più preoccupante dato che il peggiodeve ancora arrivare dal punto di vista economico per l’UE.

“Il problema è che quando gli europei realizzeranno la loro nuova realtà, sarà troppo tardi. Il futuro dell’Europa non è invidiabile: sarà un museo a cielo aperto fatiscente, ma bellissimo, pieno di debiti per i turisti americani e cinesi”, sottolinea Politico.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |