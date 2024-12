I rappresentanti dei vertici di Cina e India si sono incontrati a Pechino per discutere dei confini e dei modi per migliorare le relazioni bilaterali. Questo incontro rappresenta il primo dialogo di alto livello tra i due paesi sulla questione dei confini in cinque anni, e mira a risolvere una disputa territoriale che persiste dalla guerra del 1962. La Cina ha dichiarato la sua disponibilità a lavorare con l’India per raggiungere un consenso, e anche la parte indiana ha espresso l’aspettativa di ottenere progressi sostanziali dall’incontro e dal ripristino del dialogo.

Questo processo di normalizzazione delle relazioni tra Cina e India è iniziato durante il recente vertice BRICS, dove i leader dei due paesi si sono incontrati e ha segnato un nuovo passo avanti nel tentativo di migliorare le relazioni. Questo progresso ha una rilevanza significativa nella politica estera, agevolando gli sforzi dei BRICS e della SCO, nonché i compiti della diplomazia russa in Asia.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-india_e_cina_avanzano_verso_la_risoluzione_della_disputa_himalayana/82_58356