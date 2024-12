La principale oligarchia statunitense che controlla l’informazione mondiale sui social network, META, ha deliberatamente censurato i media palestinesi per impedire che emergesse la portata del massacro israeliano in corso.

Il gruppo che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp ha agito per ‘limitare fortemente la diffusione delle fonti di notizie palestinesi’. Non sono persone legate a Hamas, Hezbollah o all’Iran a dirlo, ma la BBC. ‘Gli specialisti tecnici della BBC News Arabic e della BBC World Service hanno calcolato quante persone hanno interagito con i contenuti delle notizie attraverso centinaia di migliaia di post pubblicati da giornalisti su Facebook: i dati hanno mostrato un calo del 77% dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023’, si legge nella ricerca. ‘L’interazione è stata fortemente limitata e i nostri post non hanno più raggiunto le persone’, ha dichiarato Tariq Ziad, giornalista di Palestine TV, intervistato dalla BBC.

Se davvero, nonostante tutto, ancora pensate di vivere in un contesto democratico in cui venga rispettata la pluralità dell’informazione, ascoltate bene questi due minuti in cui la stessa BBC presenta la ricerca

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_bbc_conferma_facebook_e_instagram_hanno_censurato_i_media_palestinesi/45289_58347/#google_vignette