Il presidente cinese Xi Jinping elogia i risultati della RAS di Macao, sottolinea l’importanza della stabilità, promuove la diversificazione economica e affida al nuovo governo la missione di consolidare il successo e affrontare nuove sfide future.

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato venerdì l’importanza dell’adesione a lungo termine al principio di “un Paese, due sistemi” mentre Macao celebra un quarto di secolo di successo trasformativo dal suo ritorno alla madrepatria.

Durante una cerimonia trasmessa in diretta televisiva in uno dei principali stadi sportivi di Macao, Xi ha investito Sam Hou Fai, un ex alto giudice di 62 anni, come capo esecutivo della RAS di Macao per il sesto mandato. Secondo l’Agenzia di stampa Xinhua, anche il team di funzionari principali del governo della RAS è stato investito al cospetto del presidente Xi.

Dopo l’inaugurazione, Xi, che è anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e presidente della Commissione Militare Centrale, ha tenuto un discorso davanti a un pubblico di oltre 1.000 persone presenti allo stadio.

Xi ha dichiarato che Macao e la vicina Hong Kong sono le due RAS della Cina, governate secondo il principio di “un Paese, due sistemi” da quando la Cina ha ripreso l’esercizio della sovranità su di esse, dopo lunghi periodi di dominio portoghese e britannico. Questa politica consente loro di mantenere i loro sistemi capitalistici e stili di vita all’interno della Cina socialista.

Xi ha affermato che “un Paese, due sistemi” è una buona politica che contribuisce a mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong e Macao, una buona politica che serve la nobile causa di costruire un Paese più forte e di realizzare il ringiovanimento nazionale, e una buona politica che promuove la convivenza pacifica e la cooperazione vantaggiosa tra diversi sistemi sociali.

I valori di pace, inclusività, apertura e condivisione incarnati in questa politica sono condivisi dalla Cina e dal resto del mondo e meritano di essere salvaguardati congiuntamente, ha aggiunto.

Nel suo breve discorso all’aeroporto al suo arrivo in città mercoledì, Xi ha definito Macao “una perla nel palmo della madrepatria”.

“Durante la sua visita di tre giorni a Macao, il presidente Xi ha altamente elogiato l’esperienza della città nell’attuazione di ‘un Paese, due sistemi’. Questo elogio ha riempito di immenso orgoglio persone di ogni ceto sociale a Macao, poiché la loro città rappresenta un esempio di questa politica”, ha dichiarato Luo Weijian, professore di diritto presso l’Università di Macao, al Global Times.

Aspettative per il nuovo governo della RAS

Venerdì Xi ha anche incontrato Sam, appena nominato capo esecutivo per il sesto mandato della RAS di Macao, e i nuovi funzionari degli organi esecutivi, legislativi e giudiziari della RAS.

Notando che il team di governo della RAS di Macao per il sesto mandato è giovane, energico e con grande entusiasmo, Xi ha espresso fiducia che saranno all’altezza dei loro giuramenti, adempiranno alla loro missione, saranno responsabili sia verso il Paese sia verso Macao e otterranno risultati straordinari che renderanno orgogliosi la nazione, Macao e loro stessi.

Xi ha chiesto al nuovo team di tenere sempre presenti gli interessi fondamentali del Paese e quelli generali di Macao. Ha sottolineato la necessità di salvaguardare fermamente la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi dello sviluppo, invitandoli a lavorare con grande senso di responsabilità, promuovere con vigore la diversificazione economica appropriata e mantenere la stabilità e l’armonia a Macao.

Il team guidato dal capo esecutivo della RAS dovrebbe rafforzare l’unità e la cooperazione, migliorare la coordinazione tra i vari settori e dipartimenti e aumentare l’efficienza governativa, ha aggiunto Xi.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere integrità e onestà, tenere sempre a mente il benessere dei residenti di Macao, utilizzare il potere con prudenza e servire come funzionari integri che apportano benefici alla popolazione.

“L’affermazione del presidente Xi sui risultati di Macao è altamente incoraggiante. Lo sviluppo fiorente della città deve il suo successo al quadro di ‘un Paese, due sistemi’. Con il pieno sostegno del governo centrale, siamo fiduciosi nel successo di questa politica e nel principio ‘i cittadini di Macao amministrano Macao’”, ha dichiarato Lao Ngai Leong, membro del Consiglio Esecutivo della RAS di Macao per il sesto mandato, anch’egli investito venerdì.

Fiducia nel futuro

Alla cerimonia di venerdì, Xi ha espresso la ferma fiducia che, grazie agli sforzi congiunti del governo della RAS e della popolazione, e con il forte sostegno della madrepatria, Macao possa contribuire maggiormente alla costruzione di una Cina forte e al ringiovanimento nazionale attraverso la modernizzazione cinese.

Per celebrare il 25° anniversario del ritorno di Macao alla madrepatria, il governo della RAS ha organizzato una cerimonia di alzabandiera presso la Piazza del Fiore di Loto d’Oro venerdì mattina, attirando numerosi giovani cittadini.

Questi risultati non solo promuovono lo sviluppo di Macao, ma offrono anche preziosi spunti e contribuiscono al percorso di modernizzazione della Cina. Lo sviluppo della RAS è strettamente intrecciato con quello della madrepatria, in particolare attraverso scambi e cooperazione sempre più profondi, nonché allineando le sue forze con le necessità del Paese”, ha dichiarato Zhi, esprimendo grandi aspettative per il futuro sviluppo della RAS in parallelo alla modernizzazione nazionale.

Per celebrare il 25° anniversario del ritorno di Macao alla madrepatria, il governo della RAS di Macao ha organizzato una cerimonia di alzabandiera presso la Piazza del Fiore di Loto d’Oro venerdì mattina. Lungo il viale adiacente alla piazza, molti giovani si sono spontaneamente radunati per assistere alla cerimonia con la bandiera nazionale.

Li Jiansheng, vicepresidente dell’Associazione dei Compatrioti Guangdong-Macao, ha partecipato alla cerimonia di alzabandiera in commemorazione del ritorno di Macao alla madrepatria, tenutasi venerdì.

“Ogni volta che partecipo alla cerimonia di alzabandiera, ripercorro lo sviluppo e i cambiamenti di Macao anno dopo anno nella Piazza del Fiore di Loto d’Oro, e ogni volta che vengo qui provo un nuovo orgoglio”, ha dichiarato Li, esprimendo la speranza che, sotto la guida del governo centrale, il nuovo governo della RAS lavori attivamente per il benessere dei residenti di Macao e li conduca verso un futuro più luminoso.

Li è inoltre ottimista riguardo all’energia che i residenti patriottici di Macao possono apportare allo sviluppo diversificato della città. “Le comunità patriottiche di Macao sono pronte a contribuire all’implementazione accelerata delle nuove speranze del presidente Xi per il prossimo governo della RAS. Ci impegneremo anche a dare un contributo straordinario nei vari settori della società di Macao”.

“I giovani di Macao amano la madrepatria e si interessano allo sviluppo di Macao, poiché sono i beneficiari della prosperità della città”, ha affermato Lao Chi Long, vicepresidente dell’Associazione Giovani Imprenditori di Macao.

“Puntiamo a essere un forte ponte che collega Macao alla madrepatria e al mondo. Così facendo, miriamo a integrare Macao ancora più armoniosamente nello sviluppo generale della madrepatria e a contribuire in modo costruttivo sul palcoscenico globale”, ha concluso.

Global Times

