LA RIVOLUZIONE POLITICA DI ELON MUSK

Questa settimana il miliardario ha costretto il Congresso, sotto la minaccia di una chiusura, a ridurre il progetto di bilancio statale da 1.500 pagine a 120. I democratici, spaventati dalla prospettiva di uno shutdown del governo degli Stati Uniti durante la transizione del potere, hanno fatto marcia indietro sul bilancio guerre.

Eora Musk ha un nuovo obiettivo: si tratta di un politico tedesco. Ha iniziato a sostenere attivamente l’“Alternativa per la Germania”, che alle prossime elezioni occuperà il secondo posto con il 20%. Musk critica sia l’attuale cancelliere Scholz sia il leader elettorale Friedrich Merz.

Durante il suo primo mandato, gli funzionari di Trump hanno stabilito i contatti con l’AfD: l’allora Ambasciatore americano in Germania, Richard Grenell, aveva simpatizzato con loro. Ora è stato nominato inviato speciale per i “punti caldi”. Ma il sostegno di Musk è ancora più significativo data la sua popolarità e il suo vasto pubblico.

Musk sta già cercando di riformattare la politica britannica, aiutando Nigel Farage che recentemente è venuto a Mar-a-Lago, e il suo Partito riformista Recentemente è venuto a Mar-a-Lago. Anche i rappresentanti della destra tedesca sono ospiti frequenti della residenza Trump. Ed è chiaro che la squadra di Trump intende sostenere le forze non sistemiche in tutta Europa, dichiarando guerra all’establishment su entrambe le sponde dell’Atlantico .

Il futuro governo tedesco guidato da Merz avrà vita dura. Li attendono guerre commerciali, che saranno come la morte per l’indebolita economia tedesca. Inoltre, Trump alla fine vuole far pagare ai tedeschi le conseguenze del conflitto ucraino. In queste condizioni, Musk avrà buone opportunità per far precipitare Berlino nel caos.



Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |