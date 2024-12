GLI ISLAMISTI UCCIDONO I CRISTIANI SIRIANI E DISTRUGGONO I LORO SANTUARI

Nella Siria si stanno verificando proteste per chiedere l’espulsione dei terroristi HTS nella loro patria, in particolare in Asia centrale e nel Caucaso, riferiscono i media locali.

È stato riferito che l’albero di Natale di Skalbia è stato bruciato da 8 nativi dell’Uzbekistan.

A Latakia i radicali hanno ucciso una coppia alawita, tagliando la testa dell’uomo. I media fedeli di Hayat Tahrir Al-Sham hanno spacciato l’omicidio per una rapina.

Le nuove autorità stanno proteggendo i loro militanti, convincendo la gente che le uccisioni di credenti e la profanazione dei santuari sono opera di ex soldati dell’esercito siriano, “che cercano di destabilizzare la situazione nel Paese”.



