Russia la nuova strategia

Created with The GIMP by jno@glasnet.ru

Foto Wikimedia

Adnkronos ieri ha pubblicato un articolo, che se volete leggere trovate al link 1, desunto in gran parte, per non dire del tutto, dai tweet dell’Institute for the Study of War che ben conosciamo (per intenderci quello gestito dalla famiglia Kagan, uno dei quali ha sposato Victoria Nuland), che ci ricorda sempre come l’essenza della propaganda non sia quella di scrivere cose false, ma di fornire interpretazioni tendenziose di cose vere. Scrive dunque Adn/ISW che la Russia ha cambiato tattica: ora non conquista più le città, ma il territorio intorno “senza concentrarsi su un particolare obiettivo”, ed è per questo che Pokrovsk, la cui conquista sembrava imminente (ma a chi?) non è stata ancora conquistata. Il motivo naturalmente sono le perdite enormi subite dalle FFAA russe, che appunto solo dalle parti di Pokrovsk hanno perso 3000 uomini e hanno così poco materiale che sono costretti a utilizzare mezzi civili – bontà loro, gli ignoti redattori ammettono che l’emergenza potrebbe essere temporanea. Soprattutto, però, il “cambio di strategia” è legato alla necessità russa di negoziare da posizione di forza ora che Trump farà finire il conflitto, e quindi “i chilometri quadrati di territorio conquistato diventano più importanti delle singole città controllate”.

Partiamo subito da questo dato. In primo luogo, la Russia non ha intenzione di negoziare se non alle sue condizioni e se i suoi obiettivi verranno garantiti. Lo ha detto Putin, lo ha ripetuto oggi Lavrov, lo ha detto chiunque fino alla sfinimento da quasi tre anni a questa parte, e non occorre soffermarsi ancora sulla questione. Se però davvero lo scopo della Russia fosse quello della famosa “posizione di forza”, a me pare che sarebbe più utile presentarsi all’ancor più famoso tavolo dei negoziati con Pokrovsk, per non dire Kramatorsk, invece che con 50 kmq di campagna intorno. Ma, appunto, alla Russia questa cosa importa poco: importa invece moltissimo alla lobby dei Kagan per far passare il messaggio che tutto ciò che i russi stanno conquistando adesso non vale niente, che gli ucraini restano nelle città mentre l’orda mongola va a spasso per i campi (su auto civili tra l’altro) e che quindi la posizione di forza casomai ce l’avrà Kiev, che conserverà i centri urbani che strategicamente sono ben più importanti, per cui continuiamo a mandare armi e munizioni in attesa dell’ineluttabile vittoria finale (ho già detto che tra i “donors” dell’ISW ci sono Raytheon e General Dynamics, non del tutto indifferenti alla questione?).

Sulla questione delle perdite non intendo tornare, ne abbiamo discusso anche troppo, invece è interessante la questione dei veicoli. In effetti qualche giorno fa una colonna russa composta in gran parte da veicoli civili, non blindati, è stata individuata e ovviamente distrutta dai droni ucraini. Quello che è stato però un incidente isolato (e inspiegabile, tra l’altro), è stato come al solito elevato a crisi sistemica, come avvenuto già tante volte in passato. Una unità si lamenta sui social di non avere ricevuto l’equipaggiamento invernale (capitato nel primo inverno di guerra)? La Russia non ha equipaggiamento invernale da distribuire alle sue unità, è finita, Putin umiliato. L’equipaggio di un bombardiere fa sapere di non avere ricevuto lo stipendio da un po’ (capitato un paio di mesi fa)? La Russia non ha più i soldi per pagare gli stipendi, è finita, Putin umiliato. Eccetera eccetera.

Però dicevamo che la propaganda non deve mentire ma riportare in maniera tendenziosa cose vere, e abbiamo mancato di dire qual è, la cosa vera: che effettivamente i russi si stanno concentrando meno sui centri abitati e i “tritacarne” che ne conseguono (con serie eccezioni che ISW e Adn non considerano, tipo Kurakhove, Vovčansk e Časiv Jar) e più sul contorno, chiamiamolo così. Ma la ragione non ha niente a che fare con perdite o negoziati, ma col fatto che ora è possibile agire nelle vicinanze delle città e non occorre necessariamente andare a sbatterci contro, perché non sono più i punti di ancoraggio della linea difensiva ucraina che ormai si è a dir poco sfilacciata. Prima semplicemente non era possibile oltrepassare fortezze come Niu Iork, Avdiivka o Ugledar prendendole sui fianchi, perché i fianchi erano costellati di altre difese e perché alle spalle avevano altre fortezze, il tutto in un ambiente saturo di armi anticarro e antiaeree anche individuali, quindi non rilevabili, per di più arrivando ai centri abitati non necessariamente dalla miglior posizione ma semplicemente dalla linea che si era riusciti a raggiungere. E non è, come dice l’articolo citando l’ISW, che “anche al Cremlino” quei quattro scemi si sono resi conto che avanzare ai lati è più facile che dare le testate nel muro, è che semplicemente prima non si poteva farlo. Ora dall’altro lato ci sono meno difese, meno uomini, meno mezzi, meno linee difensive preparate e si può agire tra le linee, avvicinandosi agli obiettivi da più direzioni obbligando i difensori a sfilacciare ancora di più le loro difese per far fronte a più direzioni di attacco.

Penso che alla fine la sottovalutazione più grande delle specificità e delle difficoltà del conflitto sia stata proprio questa: è passata l’idea dell’Ucraina come una grande pianura incustodita, dove le truppe corazzate avrebbero manovrato in stile Desert Storm accompagnate da stormi di aerei ed elicotteri. Ma questo non è successo e non poteva succedere (a partire dal fatto che l’Ucraina non è esattamente una pianura, non dove si sta svolgendo la maggior parte di combattimenti almeno), e invece di rendersene conto da subito si è preferito credere che siano stati i russi a non sapere cosa fare, per via delle “tattiche sovietiche” da cui proprio non riescono a liberarsi. Pare però che quelli ancora prigionieri della guerra fredda e delle sue immediate conseguenze siano i nostri, e siano sempre loro che pretendono che sia la realtà ad adattarsi agli schemi, non il contrario. E quindi ti ritrovi con l’ISW che ti spiega il conflitto, e onestamente non riesce a capire perché le cose non vanno come loro pensano che debbano andare.

PS – Deepstate ha ricominciato ad aggiornare le mappe, anche se l’ultima è del 24.

Link 1: https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/guerra-ucraina-russia-putin-cambia-piano_14SxnfI4XervNjngAT70Es#google_vignette?refresh_ce

Francesca Dall’Aglio