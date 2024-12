Cecilia Sala è stata arrestata in ritorsione per la carcerazione di un ricercatore iraniano in Italia per conto degli USA. E dagli USA dipende la sua liberazione.

Questo spiega perché la sua detenzione è stata rivelata soltanto una settimana dopo, per l’imbarazzo del nostro governo “sovranista” che agendo per l’interesse del nostro “alleato”, non ha considerato le conseguenze delle sue azioni.

Cecilia è l’ennesima vittima della subalternità dell’Italia agli USA e della nostra irrilevanza internazionale. Il nostro governo deve fare di tutto per ottenere la sua immediata liberazione. Se Abedini sarà estradato come richiesto da Washington, difficilmente uscirà in tempi brevi dal famigerato carcere di Evin.

Clara Statello