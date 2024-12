Irlanda, una chiacchierata con la sinistra indipendente

Foto Flickr

Irlanda: i partiti indipendenti di sinistra non sono riusciti a mantenere i seggi parlamentari. Fiducia nel rinnovamento della sinistra attraverso le attività sociali nelle città. Intervista con Clare Daly.

Di Dieter Reinisch – Junge Welt

L’Irlanda ha eletto un nuovo Parlamento alla fine di novembre. I due partiti conservatori Fianna Fáil (FF) e Fine Gael (FG) sono usciti nuovamente vincitori, mentre l’opposizione Sinn Féin (SF) ha perso voti. FF e FG formeranno nuovamente una coalizione con i laburisti o gli indipendenti. Lei stessa si è candidata nel collegio elettorale della presidente di SF Mary Lou MacDonald. Cosa pensa del risultato?

È tutto come al solito, solo peggio. Vale la pena notare che il 50% degli aventi diritto al voto non ha mostrato alcun interesse nell’esprimere il proprio voto. Probabilmente non credevano che il loro voto avrebbe portato a un cambiamento. Abbiamo notato questa sensazione in modo molto forte durante la campagna elettorale.

I colloqui per la formazione di un nuovo governo sono ancora in corso, ma il prossimo governo sarà quasi identico a quello precedente. Al posto dei Verdi, che hanno subito una pesante sconfitta a causa del loro coinvolgimento nella coalizione e ora hanno un solo deputato, i due partiti di destra probabilmente porteranno un paio di indipendenti per ottenere la maggioranza. Il Sinn Féin sarà il più grande partito di opposizione. Il partito ha ottenuto un risultato decente. Poi ci sono i liberali di sinistra, che questa volta hanno votato per i laburisti e i socialdemocratici (Socdem). Quindi non si è trattato di un guadagno di questi partiti nello spettro della sinistra, ma di uno spostamento di voti all’interno di questo spettro.

Questo è diventato evidente subito prima della data delle elezioni?

Una certa dinamica è iniziata nella settimana prima delle elezioni: si è passati dai candidati indipendenti ai partiti. Purtroppo non sono stato eletto io stesso, ma non me lo aspettavo visto che mi presentavo per la prima volta in una circoscrizione diversa. L’obiettivo principale era quello di mantenere alta la bandiera degli indipendenti di sinistra anche in questa circoscrizione. Avevamo ragione, ma poi si è presentato un altro indipendente: Gerry Hutch. Egli è presumibilmente il capo di un clan criminale in Irlanda e si è posizionato con successo come candidato contro il mainstream nella campagna elettorale. Quello che stiamo vedendo in Irlanda è lo stesso che nel resto d’Europa: la popolazione sente che il proprio voto non cambia nulla. I cittadini si stanno allontanando dal cosiddetto processo democratico, che è tutt’altro che democratico.

Durante la scorsa legislatura, sembrava che SF potesse ottenere un grande successo elettorale. Molti parlavano di una possibile vittoria schiacciante. Nel 2024, invece, i sondaggi davano il Partito Repubblicano in costante discesa. Perché non sono riusciti a trasformare il malcontento in una vittoria elettorale?

Gli unici a ipotizzare una vittoria schiacciante di SF sono stati gli stessi SF. Alle ultime elezioni erano il partito più forte insieme a FF, ora hanno presentato più candidati ma hanno ottenuto solo due seggi in più (anche se il partito ha perso il 5,5% dei voti, JW). Quindi non hanno avuto abbastanza per formare il governo da soli. D’altra parte, il governo ha preso in mano un sacco di soldi e ha pagato molti benefici sociali con le tasse arretrate di Apple poco prima delle elezioni. Quindi si potrebbe quasi dire che hanno comprato le elezioni.

Il problema principale dell’Irlanda è la crisi degli alloggi, ma si è insinuata una sorta di letargo. La gente dice: “Certo che è grave, ma comunque cosa si può fare?”. Il governo non è stato incolpato. Allo stesso tempo, c’è ancora un certo gruppo che se la cava piuttosto bene, e questo strato è sufficiente a mantenere il governo al potere. SF è stata l’alternativa radicale per molti anni. Il partito ha finito per darlo per scontato, credendo che chi cercava un’alternativa avrebbe sempre votato per loro. Di conseguenza, ha allineato sempre più le proprie politiche al mainstream, diventando più moderato. Ma il punto cruciale è che molte fasce della popolazione sono rimaste a casa e non hanno votato.

L’Irlanda è stata a lungo caratterizzata da un gran numero di candidati indipendenti e di sinistra. Ma quasi tutti hanno perso in queste elezioni. La situazione è iniziata con le elezioni europee, quando Mick Wallace e lei non facevate più parte del Parlamento europeo, ed è proseguita con le elezioni generali. Anche l’indipendente di sinistra Thomas Pringle ha perso il suo seggio nella contea di Donegal. Come è successo?

Il sistema elettorale irlandese prevede che non ci sia un’unica elezione, ma un’elezione separata per ogni circoscrizione. Diversi fattori hanno portato alla perdita dei seggi di alcuni indipendenti di sinistra. A Dublino, in particolare, i candidati indipendenti progressisti sono stati schiacciati. Qui, alcuni partiti hanno alimentato l’idea che un governo alternativo fosse possibile. Questa idea è stata alimentata soprattutto dai partiti più piccoli e di sinistra durante la campagna elettorale. Le persone che altrimenti avrebbero votato per gli indipendenti hanno votato per SF, Socdem e Labour. Speravano di ottenere un governo diverso.

Io e Mick Wallace ci siamo presentati alle elezioni europee dopo essere stati demonizzati nei cinque anni precedenti da una campagna indescrivibile da parte dell’establishment politico. Entrambi non siamo riusciti a mantenere i nostri seggi per un pelo. Questo dimostra che la campagna d’odio contro di noi è stata sostanzialmente fallimentare. Alla fine non sono stato eletto nel mio collegio elettorale perché la sinistra trotskista (People Before Profit, PBP, JW) ha diviso il voto di sinistra presentando un proprio candidato. Non c’era spazio per due candidati di sinistra e quindi nessuno dei candidati di sinistra è stato eletto a causa della frammentazione dei voti. Queste sconfitte dei candidati di sinistra alle scorse elezioni dimostrano la mancanza di organizzazione della sinistra. È un vero peccato che Thomas Pringle abbia perso, anche Joan Collins era un’eccellente ed esperta parlamentare di sinistra che non è stata rieletta. Anche il PBP ha perso alcuni seggi e ora è decimato nel nuovo Parlamento.

Come si spiega questo comportamento di voto?

Si può certamente spiegare con il fatto che le persone hanno votato per altri partiti di opposizione perché pensavano di avere maggiori possibilità di avere un altro governo. La gente non era interessata a quale governo sarebbe stato, l’importante era averne uno diverso.

La speranza di un governo di sinistra sotto SF, che è stata propagandata per molto tempo, sembra essere definitivamente svanita. Qual è la situazione della sinistra in Irlanda dopo queste sconfitte elettorali?

Ci sarà un rinnovamento della sinistra attraverso le lotte sociali nei quartieri. Negli ultimi tempi questo campo è stato lasciato alla destra, che in Irlanda è molto debole. La questione dell’immigrazione viene sempre enfatizzata, ma in Irlanda non è rilevante. In campagna elettorale abbiamo visto che le persone vogliono agire in prima persona e non semplicemente votare per qualcuno in un processo elettorale che poi farà il lavoro per loro. La gente vuole scendere in piazza da sola contro gli sfratti, a favore della Palestina, del BDS e delle questioni sociali.

Come vede il suo futuro politico?

Ho iniziato 40 anni fa come attivista nel mio quartiere e nelle strade. Organizzavo le persone e facevo campagna con loro. Abbiamo partecipato alle elezioni e abbiamo avuto successo, ma non è mai stata la strada che volevo percorrere. L’unico vantaggio di essere un rappresentante eletto è che i media non possono più ignorarti e hai una piattaforma per le lotte fuori dal Parlamento. Ora non ho più questa piattaforma, ma le lotte continuano: contro la militarizzazione dell’Europa, il genocidio a Gaza, la distruzione della Siria, la guerra in Ucraina e la grande minaccia del cambiamento climatico e della distruzione ambientale. Tutte queste battaglie saranno combattute e vinte al di fuori dei parlamenti.

Qual è il ruolo dell’Irlanda in queste lotte internazionali?

La domanda non è quale sia il ruolo, ma quale potrebbe essere. L’Irlanda si è sottomessa all’imperialismo dell’UE nonostante la sua neutralità. Come Paese neutrale, si dovrebbe fare l’esatto contrario: stare dalla parte del diritto internazionale e fare ogni sforzo per trovare soluzioni nel quadro delle organizzazioni internazionali.

L’Irlanda è a sua volta oppressa e potrebbe essere un ponte tra il Nord e il Sud del mondo. Israele ha appena chiuso la sua ambasciata. Il governo lo apprezza perché può fingere di difendere i palestinesi, ma non lo fa. Il commercio con Israele si è moltiplicato dopo il genocidio e l’approccio all’Ucraina è simile. L’uso dell’aeroporto di Shannon (nell’Irlanda occidentale, JW) per gli scali dei trasporti di armi e truppe dell’esercito statunitense è aumentato notevolmente. Presumo che il nuovo governo continuerà a minare la neutralità e a legarsi maggiormente a un’Europa militarizzata