La censura si abbatte su Ria Novosti

Mentre si cerca di capire come mai Cecilia Sala è stata arrestata in Iran e ci si straccia le vesti per la libertà d’informazione e la sacra missione del giornalismo, su Telegram viene oscurato il canale di Ria Novosti. Il che, oltre a cozzare con la suddetta difesa della libertà di informazione, complica notevolmente il lavoro di chi prova a ragionare sulle cose e sugli eventi, dando molto più potere a chi invece preferisce leggere e scrivere propaganda.

Further to my last, come si dice nella lingua del grande giornalismo angloamericano che in questi anni sta dimostrando tutto il suo valore: oltre a Ria Novosti risultano bloccati su buona parte del territorio europeo Russia Today, Izvestija, NTV e Rossija 1. L’ unico media governativo russo liberamente accessibile è Tass, ovvero il peggiore di tutti, per qualità e fedeltà alla linea governativa. E la cosa ovviamente non è casuale.

Francesco Dall’Aglio