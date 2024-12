Siria, per le elezioni ci vorranno quattro anni. Al-Jolani non ha fretta

Foto snl.no

Organizzare le elezioni in Siria potrebbe richiedere fino a quattro anni, mentre la stesura di una nuova costituzione potrebbe richiedere tre anni. Lo ha detto, in un’intervista esclusiva con Al Arabiya News, il leader de facto della Siria, Ahmed al-Sharaa (noto anche come Abu Muhammad al-Jolani).

Le nuove autorità di Damasco non vogliono che la Russia lasci il territorio del Paese “a scapito delle relazioni con la Siria”, ha dichiarato Ahmed al-Sharaa. Secondo lui, la Siria ha interessi strategici con la Russia e la considera il secondo Stato più potente al mondo.

