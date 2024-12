Robert Fico, Slovakian Prime Minister, just before the Commission and Council statements on the programme of the Slovak Presidency, at European Parliament, in Strasbourg, France, on the 6th of July, 2016.

Foto Wikimedia LA SLOVACCHIA MINACCIA L’UCRAINA DI TAGLIARLE LA CORRENTE PER AVER INTERROTTO LE FORNITURE DI GAS E ZELENSKY L’ACCUSA DI AVER APERTO UN “SECONDO FRONTE” PER CONTO DELLA RUSSIA

Il Primo Ministro slovacco di Zelensky: Capisco che per ragioni politiche egoistiche l’Occidente ti dà quasi tutto quello che chiedi, ma non sono il tuo servitore che non può esprimere la propria opinione e che è obbligato solo ad aiutarti e a non aspettarsi nulla da te”. “Dopo il 1° gennaio valuteremo la situazione e le possibili misure reciproche contro l’Ucraina. Se necessario, interromperemo la fornitura di elettricità di cui l’Ucraina ha un disperato bisogno durante le interruzioni della rete”. Secondo Fico, a causa del blocco del transito del gas, nei prossimi due anni l’UE dovrà pagare in eccesso 120 miliardi di euro: “Fermare il transito del gas naturale russo attraverso l’Ucraina non è solo un vuoto gesto politico. Si tratta di un passo estremamente costoso che noi dell’Unione europea pagheremo”. La risposta di Zelensky non si è fatta attendere: “Sembra che Putin abbia incaricato Fico di aprire un secondo fronte energetico contro l’Ucraina a scapito degli interessi della stessa Slovacchia. Ciò spiega le minacce di Fico di interrompere le forniture di emergenza di elettricità all’Ucraina in inverno a fronte degli attacchi russi alle nostre centrali elettriche e alla rete di distribuzione”.

