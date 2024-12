L’amicizia speciale che lega Vietnam e Laos

Il 2024 ha segnato un anno di rafforzamento delle relazioni tra Vietnam e Laos, con una serie di incontri diplomatici che hanno sottolineato l’importanza della cooperazione bilaterale in settori chiave come difesa, economia e cultura, consolidando una storica amicizia speciale.

Lo scorso 2 dicembre, la Repubblica Democratica Popolare del Laos ha celebrato i 49 anni dalla liberazione nazionale del 1975, giunta a seguito della cacciata delle forze imperialiste statunitensi dall’ex Indocina francese. Questa ricorrenza ha rappresentato l’occasione per sottolineare ancora una volta lo storico legame esistente tra Vietnam e Laos, il cui rapporto bilaterale è definito dalla leadership di Hà Nội come una “amicizia speciale”, al pari di quello che avviene con le relazioni Vietnam-Cambogia e Vietnam-Cuba.

Per la festa nazionale laotiana, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam (PCV) Tô Lâm ha tenuto una conversazione telefonica con il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Rivoluzionario del Popolo Lao (PRPL) e Presidente del Laos, Thongloun Sisoulith. In quest’occasione, il leader vietnamita ha esteso i suoi migliori auguri al Partito, allo Stato e al popolo del Laos in occasione della ricorrenza nazionale e ha elogiato i grandi, completi e storicamente significativi risultati che il Laos ha ottenuto in quasi 40 anni di rinnovamento. Tô Lâm ha espresso la sua convinzione che, sotto la guida del PRPL il popolo lao otterrà successi ancora più grandi, portando il Laos verso una maggiore prosperità e una maggiore forza.

“La relazione tra Vietnam e Laos ha sempre un’importanza speciale e rimane una priorità assoluta nella politica estera del Vietnam”, ha dichiarato il leader vietnamita, sottolineando che promuovere questa relazione è considerato un compito strategico, essenziale per la causa rivoluzionaria così come per la costruzione e difesa nazionale del Vietnam. “Il Vietnam sostiene sempre il Laos nei suoi sforzi per la costruzione e lo sviluppo del Paese, incluso nel conseguimento con successo della Risoluzione del 11° Congresso Nazionale del Partito e nella preparazione per l’organizzazione del 12° Congresso”, ha aggiunto, facendo riferimento allo svolgimento del prossimo Congresso Nazionale del PRPL, previsto per il 2026.

Dal canto suo, Thongloun Sisoulith ha ringraziato il Partito, lo Stato e il popolo del Vietnam per il loro continuo sostegno e assistenza speciale al Laos, e ha anche informato Lâm sui risultati ottenuti dal suo Paese nel recente passato. Thongloun ha enfatizzato l’importanza strategica della relazione Vietnam-Laos e il suo ruolo decisivo nella sicurezza e nello sviluppo di ciascun Paese: “Il Laos continuerà a supportare e fare del suo meglio per preservare e promuovere questa relazione speciale, assicurando che essa continui a fiorire”, ha promesso.

Il leader laotiano ha infine lodato i successi del Vietnam in politica, affari esteri, difesa nazionale, sicurezza e sviluppo socio-economico, descrivendoli come lezioni e una fonte di incoraggiamento per il Laos durante la costruzione e lo sviluppo nazionale. Thongloun ha espresso fiducia nel fatto che, sotto la guida del PCV e la leadership di Lâm, il Vietnam raggiungerà con successo i suoi obiettivi e intraprenderà l’era dell’ascesa della nazione.

Il successivo 6 dicembre, Tô Lâm ha incontrato Bounthong Chitmany, membro permanente della Segreteria del Comitato Centrale del PRPL e Vicepresidente dello Stato del Laos, che ha effettuato una visita ufficiale in Vietnam. In occasione dei colloqui con il leader del PCV, il rappresentate laotiano ha affermato che le due parti hanno avuto scambi molto sinceri, nello spirito di cameratismo, sulle esperienze nel lavoro di costruzione del Partito, hanno valutato la situazione della cooperazione Vietnam-Laos e hanno discusso e concordato le direzioni per attuare efficacemente l’Accordo di Alto Livello tra i due Partiti e i due Paesi.

Tô Lâm ha espresso la sua gioia per lo sviluppo sempre migliore della solidarietà speciale tra Vietnam e Laos. Ha ringraziato per il sostegno e l’assistenza che il Partito, lo Stato e il popolo del Laos hanno sempre dato al Partito, allo Stato e al popolo del Vietnam e ha sperato che le due parti continuino a rafforzare la cooperazione per uno sviluppo reciproco, a beneficio dei popoli dei due Paesi, contribuendo alla pace, stabilità e sviluppo nella regione e nel mondo.

Successivamente, Bounthong Chitmany ha incontrato anche il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Lương Cường. In quest’occasione, il capo dello Stato ha confermato che il Vietnam è pronto a supportare e aiutare il Laos nella causa della costruzione e dello sviluppo nazionale e ha sperato che i due Paesi cooperino strettamente e si supportino a vicenda per portare a termine con successo la Risoluzione dei Congressi di ciascun Partito e organizzare con successo il Congresso Nazionale del Partito per il nuovo mandato.

L’agenda degli appuntamenti diplomatici di dicembre tra Vietnam e Laos è proseguita il giorno 16, quando la capitale laotiana, Vientiane, ha ospitato l’11ª consultazione politica ministeriale, durante la quale sono stati esaminati i risultati della cooperazione passata tra i rispettivi ministeri e sono stati discussi i futuri lavori comuni, nonché le questioni internazionali e regionali di interesse reciproco. L’evento è stato presieduto dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Vietnam, Bùi Thanh Sơn, e dal Ministro degli Esteri del Laos, Thongsavanh Phomvihane.

Entrambi i rappresentanti diplomatici hanno espresso la loro soddisfazione per la crescita dei legami tra i due Paesi in numerosi settori, in particolare politica, difesa-sicurezza, economia-commercio-investimenti, cultura, educazione, scienza-tecnologia, sviluppo delle risorse umane e scambi tra i popoli. I due hanno concordato di intensificare la collaborazione nell’attuazione dei piani d’azione per gli accordi ad alto livello nel quarto trimestre e nel prossimo anno, preparando adeguatamente il prossimo 47° incontro del comitato intergovernativo Vietnam-Laos sulla cooperazione bilaterale, approfondendo i legami difesa-sicurezza e creando opportunità di crescita nella cooperazione economica, commerciale e sugli investimenti. Riconoscendo la crescente collaborazione tra i loro ministeri, i ministri hanno incaricato le unità competenti di redigere rapidamente il patto di cooperazione tra le due parti per il periodo 2026-2031 e un programma d’azione sulla diplomazia economica per il periodo 2026-2030.

Infine, il 18 dicembre il generale Khamliang Outhakaysone, ministro degli Esteri del Laos, ha effettuato una visita ufficiale in Vietnam per partecipare alle celebrazioni dell’80° anniversario della fondazione dell’Esercito Popolare del Vietnam (22 dicembre 1944), incontrando il primo ministro Phạm Minh Chính. In quest’occasione, il capo del governo vietnamita ha chiesto ai due ministeri della difesa di continuare a concretizzare gli accordi ad alto livello e di valorizzare appieno i meccanismi di cooperazione esistenti tra i due Partiti, Stati e Governi. Ha esortato entrambe le parti a migliorare il coordinamento nel fornire consulenze ai leader di alto livello su questioni di difesa e sicurezza, nella protezione della sovranità territoriale, nello scambio di conoscenze scientifiche e tecniche militari, nella lotta ai crimini transfrontalieri e nella promozione della diffusione della storica relazione Vietnam-Laos, tra le altre.

Le numerose attività diplomatiche e gli incontri bilaterali tra Vietnam e Laos nel mese di dicembre 2024 hanno ulteriormente rafforzato i legami di cooperazione tra i due Paesi, consolidando la loro storica amicizia e solidarietà speciale. Le discussioni sui temi di difesa, economia, educazione, e scambi culturali hanno evidenziato l’impegno comune a promuovere lo sviluppo reciproco e la stabilità regionale. Con l’intensificazione della collaborazione nei vari settori e la volontà di lavorare insieme per implementare gli accordi ad alto livello, Vietnam e Laos sono destinati a proseguire lungo un cammino di crescita condivisa, con l’obiettivo di affrontare le sfide globali e di garantire un futuro prospero per i loro popoli.

Articolo pubblicato su www.lacittafutura.it

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog