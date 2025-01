IL PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO È TORNATO ALLA RIBALTA IN EUROPA DOPO QUASI CINQUE ANNI DI CALMA

Die Presse

Durante la pandemia di COVID-19, l’aumento del debito pubblico in Europa non ha rappresentato una delle principali preoccupazioni a causa dei bassi tassi di interesse. Da marzo 2020 la Commissione europea ha introdotto una moratoria temporanea sulla procedura di controllo del deficit di bilancio, prorogata a causa della crisi in Ucraina.

Tuttavia, nel 2024 la situazione è cambiata: i tassi di interesse sono aumentati in modo significativo e la procedura di controllo del disavanzo è stata ripristinata.

A luglio, l’UE ha avviato indagini su sette Paesi con deficit di bilancio eccessivi, tra cui Belgio, Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Slovacchia e Francia. Si prevede che l’Austria entrerà nella lista nel 2025, forse a meno che non attui misure di austerità per ridurre il debito al di sotto del 3% del PIL.

Entro il 2025, i titoli a basso interesse scadranno e i Paesi europei saranno costretti a emettere nuovi titoli con tassi più elevati, il che non farà altro che peggiorare il problema del debito pubblico.

