Lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Vietnam e Giappone

A inizio dicembre, il Presidente dell’Assemblea Nazionale del Vietnam, Trần Thanh Mẫn, ha visitato ufficialmente Giappone e Singapore, rafforzando i legami diplomatici con entrambi i Paesi. Questo articolo esplora il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Vietnam e Giappone, con prospettive future promettenti.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

Ad inizio dicembre, il Presidente dell’Assemblea Nazionale del Vietnam, Trần Thanh Mẫn, ha effettuato due importanti visite ufficiali a Singapore (1-2 dicembre) e in Giappone (3-7 dicembre), dimostrando ancora una volta la grande intensità dell’attività diplomatica del Vietnam nella regione Asia-Pacifico. In questo nostro articolo, ci soffermeremo sullo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Vietnam e Giappone, che godono di grandi prospettive future a seguito del viaggio del massimo legislatore vietnamita a Tokyo.

Nonostante il Vietnam e il Giappone abbiano un passato conflittuale, con i giapponesi che invasero l’allora colonia dell’Indocina Francese nel corso della Seconda Guerra Mondiale, i due Paesi hanno stabilito normali relazioni diplomatiche nel 1973, e da allora i rapporti bilaterali sono costantemente migliorati, al punto da essere oggi diventati un esempio del successo della cooperazione bilaterale del Vietnam con i partner globali. Lo scorso anno, i due Paesi hanno celebrato i 50 anni di relazioni diplomatiche, elevando il loro rapporto a Partenariato Strategico Globale per la pace e la prosperità in Asia e nel mondo.

Oggi, il Giappone rappresenta uno dei principali partner economici del Vietnam, essendo il maggior fornitore di aiuti pubblici allo sviluppo nei confronti del Paese del Sud-Est asiatico. Inoltre, il Giappone si classifica al secondo posto tra i partner nel settore del lavoro, al terzo nel settore investimento e turismo e al quarto in quello commerciale. Secondo gli analisti vietnamiti, le relazioni bilaterali hanno oggi raggiunto il loro massimo storico, essendo caratterizzate da un’elevata fiducia politica, frequenti scambi di alto livello e una profonda collaborazione economica.

Alla fine di agosto 2024, il Giappone aveva avviato 5.417 progetti validi di investimento diretto estero (IDE) in Vietnam, con un capitale registrato totale di oltre 79,3 miliardi di dollari, classificandosi terzo, dopo la Corea del Sud e Singapore, tra i 141 Paesi e territori che investono in Vietnam. Nel commercio, il totale del fatturato import-export tra Vietnam e Giappone nei primi otto mesi del 2024 ha raggiunto 30,47 miliardi di dollari, con un aumento del 5,07% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le esportazioni vietnamite verso il Giappone hanno invece raggiunto i 16,1 miliardi di dollari, facendo registrare una crescita del 5,6%.

La visita di Trần Thanh Mẫn in Giappone ha dunque confermato le ottime relazioni bilaterali tra Tokyo e Hà Nội in generale, ed ha rafforzato in particolare quelle tra i due organi legislativi: “La visita del massimo legislatore sottolinea l’impegno del Vietnam nel promuovere la cooperazione legislativa con il Giappone e ribadisce la grande attenzione del Vietnam verso il Partenariato Strategico Globale Vietnam-Giappone per la pace e la prosperità in Asia e nel mondo”, si legge sulla stampa ufficiale vietnamita. Durante la sua visita, il massimo legislatore vietnamita ha incontrato il Presidente della Camera dei Consiglieri, Sekiguchi Masakazu, il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Nugaka Fukuhiro, e il Primo Ministro Ishiba Shigeru, confermato al governo nonostante il risultato negativo ottenuto dal suo partito alle ultime elezioni legislative. Inoltre, Mẫn ha reso una visita di cortesia all’Imperatore Naruhito e all’Imperatrice Masako.

Nel corso dei suoi incontri con i leader delle due camere del parlamento nipponico, Mẫn ha espresso il desiderio di una maggiore cooperazione tra l’Assemblea Nazionale vietnamita e la Dieta giapponese, specialmente attraverso i due gruppi parlamentari di amicizia, per promuovere collaborazioni in settori come la transizione verde, la trasformazione digitale, l’energia rinnovabile, l’istruzione e l’assistenza sanitaria, contribuendo così a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali.

Accogliendo con favore la nuova politica giapponese sul lavoro estero, in particolare il passaggio dal modello di “tirocinio tecnico” a quello di “formazione-lavoro”, il massimo legislatore vietnamita ha esortato il Giappone ad ampliare le categorie lavorative e ad aumentare l’assunzione di tirocinanti vietnamiti. Ha inoltre richiesto il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, insieme a maggiori tutele sociali per i vietnamiti in Giappone, nonché una collaborazione rafforzata nella formazione di risorse umane di alta qualità e di personale strategico per la gestione.

A conclusione dei colloqui, Trần Thanh Mẫn e Sekiguchi Masakazu hanno firmato un accordo di cooperazione tra l’Assemblea Nazionale vietnamita e la Camera dei Consiglieri del Giappone.

Nel corso del suo soggiorno giapponese, Trần Thanh Mẫn ha anche consegnato l’Ordine del Lavoro di terza classe del Presidente del Vietnam al presidente dell’Alleanza Parlamentare di Amicizia Giappone-Vietnam, Nikai Toshihiro, in riconoscimento dei suoi straordinari contributi alle relazioni bilaterali.

Secondo la stampa vietnamita, la visita ufficiale in Giappone del Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn e sua moglie è stata un grande successo, creando nuovo slancio per lo sviluppo forte delle relazioni tra i due Paesi. I risultati della visita non solo hanno contribuito a rafforzare le relazioni diplomatiche tra Vietnam e Giappone, ma hanno anche consolidato le connessioni e promosso una cooperazione concreta tra le località dei due Paesi, portando benefici tangibili alle persone e alle comunità imprenditoriali di entrambe le nazioni.

In corrispondenza con la visita di Trần Thanh Mẫn in Giappone, nella giornata del 4 dicembre il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Vietnam, Bùi Thanh Sơn, ha ricevuto il presidente del Consiglio di Amministrazione della Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Maeda Tadashi.

Esprimendo la sua soddisfazione per la crescita vigorosa delle relazioni tra Vietnam e Giappone da quando i due Paesi hanno elevato i loro rapporti a Partenariato Strategico Globale per la pace e la prosperità in Asia e nel mondo lo scorso anno, il Vice Primo Ministro ha sottolineato la crescente fiducia politica e la cooperazione economica tra le due parti. Ha inoltre evidenziato l’espansione della collaborazione verso settori emergenti come la transizione energetica, la transizione verde, la trasformazione digitale e la tecnologia dei semiconduttori.

La cooperazione tra Vietnam e Giappone nel settore della transizione energetica e della transizione verde si è particolarmente intensificata grazie al lancio del l’iniziativa “Asia Zero Emission Community” (AZEC), promossa dall’ex Primo Ministro giapponese Kishida Fumio. Nel 2023, i due paesi hanno istituito un gruppo di lavoro AZEC, che ha già tenuto il suo primo incontro per esaminare i progressi e pianificare le attività per quest’anno. Per garantire un’attuazione efficace del gruppo, Sơn ha invitato entrambe le parti a definire chiaramente dettagli come i tempi di realizzazione dei progetti, le dimensioni e i metodi operativi, i ruoli e le responsabilità degli stakeholder, nonché i relativi meccanismi di coordinamento e monitoraggio.

Nel complesso, i continui scambi di visite tra Vietnam e Giappone dimostrano l’importanza che entrambi i governi attribuiscono al Partenariato Strategico Globale per la Pace e la Prosperità in Asia stipulato lo scorso anno.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog