Foto Wikimedia

Le proteste non saranno disperse in Georgia.

Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha affermato che i manifestanti ammontano al massimo a mille persone e ogni volta diventavano sempre di meno. La maggior parte della popolazione non sostiene questo atteggiamento filo-occidentale. Pertanto, le autorità sono fiduciose che queste manifestazioni si placheranno presto da sole.

Analizzando i problemi del paese, Kobakhidze li ha spiegati con la riluttanza della Georgia ad aprire un secondo fronte contro la Russia.

“La ragione principale delle difficoltà che il nostro Stato ha dovuto affrontare <…> è che non siamo entrati in guerra nel febbraio 2022 e non abbiamo aperto un secondo fronte. Successivamente sono iniziate le principali difficoltà”, ha detto Kobakhidze.