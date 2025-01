Il discorso di Vladimir Putin per il Capodanno 2025

Come ogni anno, il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto al popolo russo in occasione del Capodanno. Di seguito la traduzione integrale del discorso di Putin.

Cittadini della Russia, amici,

Fra pochi minuti inizierà l’anno 2025, segnando il completamento del primo quarto del XXI secolo.

Per la Russia, questo periodo è stato caratterizzato da numerosi eventi, tra cui sviluppi di portata storica e grande rilevanza. Ci siamo posti obiettivi ambiziosi e li abbiamo raggiunti, affrontando con successo molte sfide perché siamo rimasti uniti.

Questo ha rafforzato la nostra unità, consolidando la fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità e nel nostro potenziale. È vero, c’è ancora molto da fare, ma possiamo essere giustamente orgogliosi di quanto abbiamo già realizzato. Questo è il nostro risultato comune, una solida base per i progressi futuri.

La nostra nazione – indipendente, libera e forte – ha affrontato con successo le sfide più impegnative. Mentre ci troviamo sulla soglia di un nuovo anno, pensiamo al futuro. Siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio. Continueremo a progredire. Sappiamo con certezza che il destino della Russia e il benessere del suo popolo sono stati e rimarranno sempre il nostro valore assoluto.

Il sincero amore per la nostra Patria dà un profondo senso alla nostra vita, mentre la determinazione a dare il nostro contributo alla protezione della sua sovranità, della sua sicurezza, dei suoi interessi e della sua libertà di sviluppo è diventata per noi una questione d’onore.

Accogliendo il Nuovo Anno, i pensieri e le speranze delle famiglie e degli amici, di milioni di persone in tutta la Russia, sono rivolti ai nostri soldati e comandanti. Voi siete i veri eroi che avete assunto il grande compito e l’immensa responsabilità di difendere la Russia e garantire la pace e la sicurezza per la nostra nazione. Siamo orgogliosi del vostro coraggio e del vostro valore, e crediamo in voi.

In vostro onore, in onore dell’80° anniversario della Grande Vittoria [la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, ndt] e come tributo alla memoria dei nostri antenati che hanno sempre difeso la Patria, l’anno 2025 è stato dichiarato in Russia l’Anno del Difensore della Patria. Siamo figli, nipoti e pronipoti della generazione che ha sconfitto il nazismo. Rimaniamo fedeli all’eredità e alle tradizioni dei nostri veterani.

Amici,

La vigilia di Capodanno occupa sempre un posto speciale nei nostri cuori, riempiendoci di calore e speranza che i nostri sogni, le nostre aspirazioni e i nostri migliori intenti possano realizzarsi. Con il conto alla rovescia per il nuovo anno, ci troviamo circondati dai nostri cari: la famiglia, i figli, i genitori, i nipoti, i nostri amici e compagni d’armi.

Auguro felicità e prosperità a ogni casa e a ogni famiglia, e alla nostra amata patria, la Russia. Insieme, possiamo raggiungere qualsiasi traguardo.

Buon anno, amici! Buon 2025!

