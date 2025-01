Foto Flickr

Un tribunale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del Presidente del Paese, Yoon Seok-yeol, per aver tentato un Colpo di Stato il 3 dicembre. È la prima volta che nella Corea del Sud viene presa una decisione del genere nei confronti di un Capo di Stato sospeso ma ancora in carica.

I dipendenti dell’Ufficio per le indagini sulla corruzione di alto rango e la polizia sono arrivati ​​alla residenza presidenziale, dove sono stati accolti dalla sicurezza e dai manifestanti a sostegno di Yoon Seok-yeol.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono riusciti a sfondare il primo perimetro di sicurezza; si sono avvicinati alla residenza a una distanza di 200 m, ma la loro strada è stata bloccata da oltre 10 autobus e automobili. Circa 200 dipendenti del Servizio di sicurezza presidenziale e personale militare della 55a divisione “Sicurezza del comando di difesa della capitale” si sono allineati come un “muro umano”, impedendo agli investigatori di entrare. I rappresentanti presidenziali hanno dichiarato illegale il tentativo di arresto.

Dopo cinque ore di scontri e piccole risse, a causa della superiorità numerica dei difensori, gli investigatori hanno deciso di abbandonare il tentativo di arrestare Yun Seok Yeol, esprimendo “profondo rammarico” per le azioni del sospettato.

Possiamo dire che sta aumentando la prospettiva di una guerra civile in Corea del Sud, nella quale il contingente americano di 40.000 uomini sarà incatenato e la sua presenza non sarà chiaramente legittimata, nelle operazioni di sostegno in caso di conflitto nello Stretto di Taiwan.

Quello che è stato chiamato “un altro Colpo di Stato” si sta trasformando in una situazione storica senza precedenti per la più grande economia dell’Asia orientale (anche rispetto la Turchia).

Ricorda le tattiche cinesi di contenimento indiretto degli Stati Uniti, con la massima tacita approvazione di Russia e RPDC.

Se l’esercito sudcoreano decidesse di proteggere la sovranità del Paese dagli Stati Uniti e intervenisse nella situazione su scala più ampia, sarebbe un caso più interessante di quello di Taiwan.

