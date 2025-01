Il discorso di Xi Jinping per il Capodanno 2025

Alla vigilia del nuovo anno, il presidente cinese Xi Jinping ha pronunciato il suo messaggio per il 2025. Di seguito la traduzione integrale del suo discorso.

Saluti a tutti!

Il tempo vola, e il nuovo anno è ormai alle porte. Vi porgo i miei migliori auguri da Pechino.

Nel 2024, abbiamo attraversato insieme le quattro stagioni. Insieme, abbiamo affrontato venti e piogge, e abbiamo visto gli arcobaleni. Quei momenti toccanti e indimenticabili sono come fotogrammi che mostrano quanto straordinario sia stato quest’anno.

Abbiamo risposto proattivamente agli effetti dei cambiamenti interni ed esterni. Abbiamo adottato una gamma completa di politiche per ottenere progressi solidi nello sviluppo di alta qualità. L’economia cinese si è ripresa e si trova su una traiettoria ascendente, con il PIL dell’anno che dovrebbe superare i 130 trilioni di yuan. La produzione di cereali ha superato i 700 milioni di tonnellate, e le ciotole cinesi sono ora riempite con più cereali cinesi. Lo sviluppo coordinato tra le regioni ha guadagnato maggiore slancio, e sono stati fatti progressi complementari sia nella nuova urbanizzazione che nella rivitalizzazione rurale. Lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio è stato ulteriormente potenziato. Davvero, una Cina più bella si sta delineando davanti a noi.

Abbiamo promosso nuove forze produttive di qualità adeguandoci alle condizioni reali. Nuovi settori, forme e modelli di business continuano ad emergere. Per la prima volta, la Cina ha prodotto oltre 10 milioni di veicoli a nuova energia in un anno. Sono stati raggiunti importanti progressi nei campi dei circuiti integrati, dell’intelligenza artificiale, delle comunicazioni quantistiche e in molti altri ambiti. Per la prima volta, la sonda lunare Chang’e-6 ha raccolto campioni dal lato nascosto della Luna. La nave da perforazione Mengxiang ha esplorato i misteri degli abissi oceanici. Il collegamento Shenzhen-Zhongshan ora unisce le due città attraverso il mare. La Stazione Qinling in Antartide è ora operativa sul continente ghiacciato. Tutto ciò rappresenta lo spirito elevato e i sogni del popolo cinese nell’esplorare le stelle e gli oceani.

Quest’anno ho visitato molti luoghi del Paese e ho visto come la nostra gente goda di vite sempre più appaganti. Ho ammirato le grandi mele rosse Huaniu a Tianshui, nel Gansu, e i pescherecci carichi di catture nel villaggio di Aojiao, nel Fujian. Ho osservato il millenario “Sorriso d’Oriente” nelle grotte del Monte Maiji e ho imparato di più sulla buona vicinanza tramandata di generazione in generazione nel vicolo di Liuchixiang. Ho vissuto il fermento nella Strada della Cultura Antica di Tianjin e ho visto come le comunità residenziali miste di Yinchuan vivano unite come una sola famiglia. Le preoccupazioni del popolo su lavoro e reddito, assistenza agli anziani e ai bambini, istruzione e servizi medici sono sempre nei miei pensieri. Quest’anno, le pensioni di base sono state aumentate, i tassi ipotecari sono diminuiti e il pagamento diretto interprovinciale delle spese mediche è stato ampliato, rendendo più facile per le persone ricevere cure in tutto il Paese. Programmi di scambio di beni di consumo hanno migliorato la qualità della vita delle persone. Tutti questi sono benefici concreti per il nostro popolo.

Alle Olimpiadi di Parigi, gli atleti cinesi hanno raggiunto la vetta, ottenendo i loro migliori risultati in un’edizione olimpica all’estero, dimostrando pienamente il vigore e la fiducia dei giovani cinesi. La Marina e l’Aeronautica dell’Esercito Popolare di Liberazione hanno celebrato il loro 75° anniversario, e i nostri uomini e donne in divisa sono pieni di slancio. Quando inondazioni, tifoni e altre calamità naturali hanno colpito, i membri del Partito Comunista Cinese e i funzionari si sono fatti avanti per guidare gli sforzi di soccorso, e il nostro popolo si è mostrato unito e solidale. Persone di ogni settore – operai, costruttori, imprenditori e molti altri – stanno lavorando duramente per realizzare i loro sogni. Ho consegnato premi a destinatari di medaglie nazionali e titoli onorifici. L’onore appartiene a loro; appartiene anche a ogni persona laboriosa che ha adempiuto alle proprie responsabilità.

In un mondo di trasformazioni e turbolenze, la Cina, come grande Paese responsabile, promuove attivamente la riforma della governance globale e approfondisce la solidarietà e la cooperazione tra i Paesi del Sud del mondo. Stiamo facendo progressi più profondi e sostanziali nella cooperazione di alta qualità lungo la Nuova Via della Seta. Il Vertice di Pechino del Forum per la Cooperazione Cina-Africa è stato un grande successo. Abbiamo presentato la visione cinese in forum bilaterali e multilaterali come l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i BRICS, l’APEC e il G20. Abbiamo dato un contributo significativo al mantenimento della pace e della stabilità nel mondo.

Abbiamo celebrato il 75° anniversario della fondazione della Nuova Cina. Con profondo affetto, abbiamo ripercorso i grandi cambiamenti avvenuti in Cina dalla nascita della Repubblica Popolare. Nutrita da oltre 5.000 anni di civiltà ininterrotta, la nostra nazione, la Cina, è scolpita non solo sul fondo dell’antico vaso rituale di bronzo He Zun [1], ma anche nel cuore di ogni cinese. Alla sua terza sessione plenaria, il 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha lanciato un chiaro appello per approfondire ulteriormente la riforma a tutto campo. Avanzeremo a grandi passi per promuovere la riforma e l’apertura come tendenza del nostro tempo. Sicuramente abbracceremo prospettive ancora più ampie nel perseguire la modernizzazione cinese nel corso della riforma e dell’apertura.

Nel 2025, completeremo pienamente il 14° Piano Quinquennale. Attueremo politiche più proattive ed efficaci, daremo priorità allo sviluppo di alta qualità, promuoveremo una maggiore autosufficienza e forza in scienza e tecnologia, e manterremo un sano slancio nello sviluppo economico e sociale. L’economia cinese affronta ora alcune nuove condizioni, tra cui le sfide dell’incertezza nell’ambiente esterno e la pressione del passaggio da vecchi motori di crescita a nuovi. Ma possiamo superarle con il nostro duro lavoro. Come sempre, cresciamo nel vento e nella pioggia e diventiamo più forti nei momenti difficili. Dobbiamo avere fiducia.

Tra tutte le attività che ci attendono, la più importante è garantire una vita felice al nostro popolo. Ogni famiglia spera che i propri figli ricevano una buona istruzione, che gli anziani godano di buoni servizi e che i giovani abbiano maggiori e migliori opportunità. Questi semplici desideri sono le aspirazioni del nostro popolo per una vita migliore. Dobbiamo lavorare insieme per migliorare costantemente le iniziative sociali e la governance, costruire un’atmosfera armoniosa e inclusiva e risolvere le questioni reali, grandi o piccole, per il nostro popolo. Dobbiamo portare più sorrisi al nostro popolo e più calore ai loro cuori.

Alla vigilia del 25° anniversario del ritorno di Macao alla madrepatria, ho visitato nuovamente la città ed è stato gratificante vedere i nuovi progressi e cambiamenti. Attueremo fermamente la politica di “Un Paese, Due Sistemi” per mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong e Macao. Noi cinesi su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan apparteniamo alla stessa famiglia. Nessuno potrà mai spezzare il legame di parentela tra noi, e nessuno potrà mai fermare la riunificazione della Cina, una tendenza del nostro tempo.

Mentre i cambiamenti mai visti in un secolo accelerano in tutto il mondo, è importante andare oltre l’alienazione e il conflitto con una visione ampia e preoccuparsi del futuro dell’umanità con grande passione. La Cina lavorerà con tutti i Paesi per promuovere l’amicizia e la cooperazione, rafforzare l’apprendimento reciproco tra diverse culture e costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Dobbiamo creare insieme un futuro migliore per il mondo.

Sogni e desideri possono sembrare lontani, ma possono realizzarsi con un impegno dedicato. Nel nuovo percorso di modernizzazione cinese, ognuno è un attore chiave, ogni sforzo conta, e ogni raggio di luce brilla.

Lo splendore adorna la nostra patria, e la luce delle stelle illumina ogni casa. Accogliamo il nuovo anno con speranza. Che il nostro grande Paese goda di armonia e prosperità! Che tutti i vostri sogni si avverino! Che tutti abbiate un nuovo anno pieno di felicità e pace!

NOTE

[1] Vaso di bronzo risalente a 3.000 anni fa ritrovato in un precipizio nella provincia dello Shaanxi, con incisi sul fondo i caratteri “Zhong” e “Guo”, che significano “Cina” in cinese.

