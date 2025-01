Foto Flickr

La nuova leadership siriana ha rifiutato di stringere la mano al ministro degli Esteri tedesco Annelene Baerbock, arrivata ieri a Damasco.

Il capo del governo ad interim della Siria, Ahmed al-Sharaa (Al-Jawlani), ha rifiutato personalmente la stretta di mano. Allo stesso tempo, ha immediatamente stretto la mano al ministro francese Jean-Noël Barrault.

“Questo è stato un vero insulto al nostro ministro degli Esteri”, scrive il quotidiano tedesco Bild.

Questo era il segnale. E molto astuto in questo. Il capo del governo di transizione siriano non ha stretto la mano alla Baerbok non perché sia ​​una donna: lo ha fatto perché era vestita in modo provocante e perché sarebbe stata fuori incarico entro sette settimane.

Un gesto del genere è una dimostrazione di indipendenza e comprensione dei dettagli della politica mondiale. Annalena Baerbock è una politica estroversa e perdente anche in Germania.

Il comportamento dei siriani si rifletterà nella lotta interna tedesca e sarà negativo per i “verdi”.

– Nikolay Starikov

https://t.me/sakeritalianotizie