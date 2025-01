La cooperazione Cina-Nepal e la realizzazione della ferrovia trans-himalayana

Cina e Nepal intensificano la cooperazione per la Belt and Road Initiative con progetti infrastrutturali chiave, tra cui la ferrovia trans-himalayana. Accordi strategici rafforzano il commercio, gli investimenti e lo sviluppo socio-economico, sfidando le critiche occidentali sulla presunta “trappola del debito”.

Il commercio nella regione himalayana ha registrato una robusta crescita nel 2024, con il commercio del Nepal con la Regione Autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina, in aumento del 75,8% su base annua, raggiungendo i 4,42 miliardi di yuan (606 milioni di dollari) nei primi undici mesi. Cina e Nepal hanno firmato un accordo quadro per promuovere la cooperazione nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI) all’inizio di dicembre. Il giornalista del Global Times (GT) Chu Daye ha recentemente condotto un’intervista esclusiva con l’Ambasciatore cinese in Nepal, Chen Song, durante la quale l’inviato ha condiviso le sue opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale, della cooperazione economica e della Belt and Road Initiative tra la Cina e il paese dell’Asia meridionale.

Il Primo Ministro nepalese KP Sharma Oli ha visitato la Cina all’inizio di dicembre. Qual è il significato di questa visita, soprattutto essendo il suo primo viaggio all’estero da quando ha assunto l’incarico?

La visita del Primo Ministro nepalese riflette pienamente l’alto livello di fiducia politica reciproca tra i due paesi e il consenso tra le parti politiche e i vari settori della società nepalese sull’amicizia con la Cina. Questa visita rappresenta il più importante scambio ad alto livello tra Cina e Nepal nel 2024. Gli incontri con i leader cinesi hanno delineato una tabella di marcia per la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, risultando di grande importanza per lo sviluppo delle relazioni Cina-Nepal in questa nuova era.

In primo luogo, la fiducia politica reciproca ha raggiunto un nuovo apice. In secondo luogo, la cooperazione pratica tra i due paesi è entrata in una nuova fase, come evidenziato dalla firma di un accordo sulla Belt and Road Initiative. Questo accordo mira a rafforzare l’interconnessione nei settori dei trasporti, delle reti elettriche, delle telecomunicazioni e del commercio, nonché a intensificare la collaborazione in ambiti come istruzione, cultura e turismo. Inoltre, l’accordo prevede un protocollo per l’esportazione di carne bovina nepalese in Cina, offrendo al Nepal l’accesso al vasto mercato cinese e contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del paese. Infine, Cina e Nepal hanno inaugurato una nuova fase nella gestione delle sfide globali, salvaguardando insieme la giustizia internazionale e gli interessi comuni dei paesi in via di sviluppo.

Cina e Nepal hanno firmato un accordo quadro per promuovere la cooperazione nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI). Quali sono i prossimi passi per attuare questo accordo?

Dal momento che la BRI è stata proposta, Cina e Nepal hanno mantenuto una stretta comunicazione e collaborazione per promuoverne la cooperazione. Nel 2017, i due paesi hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) sulla cooperazione bilaterale nell’ambito della BRI. Negli ultimi anni, Cina e Nepal hanno promosso congiuntamente una cooperazione di alta qualità, ottenendo risultati significativi. Una rete trans-himalayana di connettività multi-dimensionale ha preso forma, con progressi nel commercio, nella cooperazione internazionale, nei progetti per il miglioramento delle condizioni di vita e negli scambi culturali.

Basandosi sul consenso politico ai massimi livelli e sul memorandum tra i due paesi, le parti hanno firmato l’accordo quadro di cooperazione. Questo rappresenta un omaggio al quarto simposio sulla costruzione della Belt and Road recentemente concluso e ha un significato speciale per lo sviluppo di alta qualità della BRI.

L’accordo è pragmatico e mette in evidenza i campi di cooperazione per la prossima fase. Mira a promuovere lo sviluppo socio-economico del Nepal con maggiori politiche e supporto finanziario da parte della Cina, migliorare l’ambiente commerciale e di investimento del Nepal, rafforzare le infrastrutture vitali come trasporti ed energia e aumentare la “capacità di generazione economica” del Nepal per stimolare la crescita. L’accordo mira anche a intensificare la cooperazione regionale più ampia tra Cina e paesi dell’Asia meridionale, contribuendo alla pace, alla stabilità e allo sviluppo comune della regione. Inoltre, serve a rafforzare gli scambi culturali e la cooperazione nel turismo.

Nella prossima fase, sulla base della cooperazione esistente, entrambe le parti incoraggeranno l’approfondimento della cooperazione economica, finanziaria e logistica, oltre agli scambi nei settori dell’istruzione, della salute e delle dogane. Le priorità saranno adattate alle fasi di sviluppo rispettive e ai bisogni specifici del Nepal.

Cina e Nepal hanno espresso la volontà di avanzare con lo studio di fattibilità della ferrovia transfrontaliera Jilong/Keyrung-Kathmandu. Qual è lo stato attuale del progetto e quale ruolo avrà la ferrovia una volta completata?

Lo studio di fattibilità della sezione estera del progetto ferroviario transfrontaliero Cina-Nepal è un elemento cruciale per la costruzione della rete trans-himalayana. I governi cinese e nepalese si sono a lungo impegnati nell’avanzamento di questo progetto. Un accordo di attuazione è stato firmato nel dicembre 2022 e la prima fase dello studio di fattibilità è stata completata tra marzo 2023 e gennaio 2024.

La seconda fase è in corso dal marzo 2024, con personale tecnico cinese impegnato in attività di rilevamento e perforazione in Nepal. A novembre è stato completato il 60% del lavoro sul campo e si prevede che i rilievi geologici e le revisioni pertinenti saranno conclusi entro giugno 2025, con il completamento dello studio generale entro il 2026.

La costruzione di una ferrovia in condizioni geologiche estreme rappresenta una sfida di livello mondiale. Tuttavia, grazie alla ricca esperienza della Cina nella costruzione ferroviaria in aree montuose e di alta quota, sono fiducioso che la cooperazione tra istituti di ricerca di alto livello cinesi e nepalesi supererà le difficoltà, accelerando la ricerca tecnica per garantire un completamento anticipato del progetto.

Alcuni membri della comunità internazionale, così come in Nepal, mostrano cautela riguardo all’accettazione di prestiti. Qual è la sua opinione sul rapporto tra sviluppo e debito?

Lo sviluppo è inseparabile dall’accumulo di capitale e dagli investimenti. Tuttavia, le economie in via di sviluppo hanno una capacità interna limitata di generare risorse. Fare affidamento esclusivamente su risorse interne rallenta la crescita economica e ostacola il completamento del ciclo di accumulazione del capitale, espansione della capacità produttiva e sviluppo.

Un moderato supporto finanziario esterno può accelerare il percorso verso la modernizzazione. Tuttavia, è importante sottolineare che i paesi in via di sviluppo sono più vulnerabili agli shock esterni, come le politiche monetarie dei paesi sviluppati e le fluttuazioni degli investimenti internazionali.

Le istituzioni finanziarie occidentali, in cerca di alti profitti, hanno spinto per anni i paesi in via di sviluppo a emettere obbligazioni ad alto rendimento, causando pressioni insostenibili per il rimborso dei debiti.

Secondo l’Ufficio di Gestione del Debito Pubblico del Nepal, alla fine dell’anno fiscale 2023-24 il debito estero del governo nepalese ammontava a 1,25 trilioni di rupie nepalesi (9,12 miliardi di dollari), con il debito multilaterale che rappresentava l’88,98% e quello bilaterale l’11,02%. La Cina, terza tra i creditori bilaterali dopo Giappone e India, rappresenta solo il 2,82% del debito totale.

Le accuse occidentali sulla “trappola del debito cinese” sono tentativi di screditare la cooperazione tra Cina e paesi in via di sviluppo. La Cina si impegna a fornire finanziamenti efficienti, prestiti a basso interesse e assistenza allo sviluppo, promuovendo la riduzione del debito attraverso lo sviluppo.

Come valuta i progressi compiuti nel 2024 nella costruzione congiunta della Belt and Road Initiative tra Cina e Nepal? Cosa porterà l’accelerazione della cooperazione tra Cina e Nepal all’Asia meridionale?

I progressi sono stati solidi. In primo luogo, la “connettività fisica” delle infrastrutture ha ottenuto risultati significativi, migliorando il livello di interconnessione. Attualmente, 14 tradizionali punti di commercio di confine tra i due paesi sono stati completamente aperti e il numero di voli diretti tra Cina e Nepal è aumentato a 48 a settimana. Sono stati fatti progressi su diverse strade, tra cui la Araniko Highway finanziata dalla Cina e la strada Hilsa-Simikot. Inoltre, lo studio di fattibilità per la ferrovia transfrontaliera Cina-Nepal e per la rete elettrica transfrontaliera ha visto un’accelerazione.

Questi sviluppi sono accompagnati dalla firma di accordi per migliorare la “connettività soft,” promuovendo l’allineamento delle strategie di sviluppo, il commercio, e la cooperazione nei settori dell’istruzione e dei media. Parallelamente, gli scambi tra i popoli cinesi e nepalesi continuano a intensificarsi.

Una serie di progetti “piccoli ma intelligenti” orientati al miglioramento della qualità della vita ha preso piede, contribuendo al benessere della popolazione nepalese.

L’accelerazione della costruzione congiunta di alta qualità della Belt and Road tra Cina e Nepal sta continuamente ampliandosi in portata e livelli. Promuovendo la comunicazione politica e lo sviluppo infrastrutturale, sta alimentando la crescita degli investimenti e del commercio, facilitando gli scambi di personale, ottimizzando l’ambiente di cooperazione e avanzando verso l’integrazione regionale.

Questi sforzi non solo hanno un impatto positivo sulla stabilità politica, lo sviluppo economico e il progresso sociale di Cina e Nepal, ma beneficiano anche l’intera regione del Sud Asia.

