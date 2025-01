Marquez

La Terza Guerra Mondiale è già in atto, ma nella sua forma attuale, è una lotta per procura – asimmetrica – non sempre visibile o in punta di missile – che nasconde un conflitto più profondo: quello tra un ordine mondiale in declino e un sistema multipolare emergente.

La ‘Terza Guerra Mondiale’ è già in corso

Il conflitto globale che stiamo vivendo non somiglia alle guerre del passato, con fronti chiaramente delineati e dichiarazioni ufficiali. È una guerra per procura, frammentata ma interconnessa, che si estende dal Donbass alla Siria, dal Libano alla Georgia, fino al cuore dell’Europa orientale.

Dietro questa complessa rete di conflitti si cela un disegno strategico più ampio: il tentativo dell’impero americano, erede dell’egemonia britannica, di preservare il proprio predominio globale.

I fronti, apparentemente indipendenti, sono in realtà parte di una singola partita geopolitica. Dalla guerra in Ucraina, che ha trasformato un conflitto politico interno in una guerra ad alta intensità, alle tensioni in Georgia e alle rivolte in Siria, ogni episodio segue uno schema simile: la militarizzazione di dispute interne attraverso il sostegno estero.

Questo modus operandi delle cosiddette “rivoluzioni colorate” è diventato il format privilegiato per interferenze imperiali mascherate da sostegno alla democrazia.

La narrazione dell’impero

L’impero americano e i suoi alleati NATO operano in modo diverso dagli imperi tradizionali. Dove un tempo si negoziava apertamente, si minacciava o si attaccava, oggi si maschera l’aggressione dietro una narrazione ideologica.

Il racconto ufficiale presenta l’Occidente come difensore del Bene e delle vittime, giustificando la violenza con un presunto bisogno di protezione.

Per costruire questo quadro, la propaganda gioca un ruolo centrale. La stampa compiacente seleziona attentamente gli eventi da riportare e le memorie da conservare. Così, la guerra in Ucraina diventa la risposta all’invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022, ignorando anni di tensioni e interventi esterni.

In Siria, gruppi terroristici vengono riabilitati come “ribelli”, mentre in Georgia proteste violente vengono presentate come legittime opposizioni a elezioni democratiche. Ogni episodio è costruito per adattarsi alla narrazione imperiale.

I due blocchi in lotta

Questa guerra per procura vede contrapposti due macroblocchi: da un lato, l’impero americano e i suoi alleati NATO, dall’altro, un fronte eterogeneo composto da attori come la Russia, la Cina e i paesi BRICS, accomunati dal desiderio di sottrarsi all’egemonia occidentale. Nonostante le differenze ideologiche e culturali, questi attori condividono un obiettivo: ridefinire gli equilibri globali e ottenere una maggiore autonomia rispetto all’anglosfera finanziaria.

Il cuore di questo conflitto è il tentativo disperato dell’Occidente di mantenere il privilegio storico conquistato con la prima industrializzazione e la supremazia militare. Tuttavia, con il progresso tecnologico e industriale di altri paesi, il dominio unilaterale di un’élite occidentale su una vasta maggioranza globale non è più sostenibile.

L’impero americano si trova dunque intrappolato in un’illusione: la convinzione di poter perpetuare un sistema ormai obsoleto. Questa cecità strategica non solo alimenta conflitti ovunque nel mondo, ma rischia di trascinare il pianeta in una spirale di violenza e distruzione senza precedenti.

Continuare su questa strada, senza riconoscere la realtà di un mondo in trasformazione, significa condannare l’epoca presente a un bagno di sangue che potrebbe segnare la fine dell’egemonia occidentale e l’inizio di un nuovo ordine globale, ancora tutto da definire.