L’austriaco Nehammer si dimette da cancelliere e leader del Partito Popolare mentre i colloqui per la coalizione falliscono

Foto Wikimedia

“Abbiamo negoziato a lungo e duramente. Non è possibile un accordo con l’SPOe (Socialdemocratici) su questioni chiave. Il Partito Popolare mantiene le sue promesse: non accetteremo misure che siano anti-performance o anti-business, o nuove tasse. Stiamo quindi concludendo i negoziati con l’SPOe”, ha annunciato sabato il Cancelliere austriaco Karl Nehammer, in difficoltà.

Nehammer ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di capo del governo e di leader del Partito Popolare in seguito al fallimento dei negoziati.

Il futuro politico dell’Austria è in bilico dalle elezioni parlamentari di settembre, in cui il Partito della Libertà austriaco (FPO), populista e contrario all’immigrazione di massa, anti-Bruxelles, pro-neutralità e anti-Ucraina, ha quasi raddoppiato la sua popolarità, ottenendo oltre il 29% dei voti e facendo perdere la maggioranza parlamentare alla coalizione al governo di Nehammer, il Partito Popolare/Verdi.

Nehammer si è rifiutato di formare una coalizione con il Partito della Libertà e ha cercato di mettere insieme un nuovo governo rispettivamente con il Nuovo Austria e Forum Liberale (NEOS) e l’SPOe, ma entrambi i tentativi si sono conclusi con un fallimento.

