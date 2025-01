Ministero dell’Impresa e del Made in Italy vende Piaggio Aerospace ai nostri concorrenti turchi

Il 27 dicembre 2024 il Ministero dell’Impresa e del Made in Italy ha reso noto che l’Italia ha autorizzato i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation a procedere alla vendita di tutti i complessi aziendali appartenenti alle due società, che operano nell’ambito del consorzio Piaggio Aerospace, a Baykar

Gli asset di Piaggio Aerospace sono stati messi in vendita nell’ambito della ristrutturazione della società e degli sforzi volti a mantenere le proprie attività commerciali.

Per Baykar, l’acquisizione degli asset di Piaggio è un’opportunità per diversificare le proprie capacità tecnologiche ed espandere la propria gamma di prodotti oltre i droni. Con l’acquisizione di Piaggio Aerospace, Baykar può beneficiare dell’esperienza decennale di Piaggio nella produzione di velivoli e propulsioni, ampliando così la propria base tecnologica e aprendo opportunità per lo sviluppo di nuove piattaforme.

Fonte warhistoryalconafter

