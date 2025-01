RICORDO DI FELICE BESOSTRI PROTAGONISTA DELLA DEMOCRAZIA E DEL SOCIALISMO

Il centenario del discorso con cui, alla Camera dei Deputati, Benito Mussolini rivendicava l’assassinio Matteotti e apriva la strada al completamento della dittatura coincide (ci sono due giorni di differenza) con il primo anniversario della scomparsa di Felice Besostri, fiero antifascista e protagonista del socialismo e della democrazia per un lungo intenso periodo nella storia della sinistra italiana.

Il ricordo del compagno Felice deve quindi corrispondere alla necessità di opporsi alla condizione politica attuale che, per una sorta di “ironia della storia”, vede al potere proprio gli eredi diretti dell’era fascista.

Besostri era stato l’autore di due capolavori giuridici inchiodando alla Consulta prima la legge elettorale del 2005, il famigerato “Porcellum”, e successivamente il tentativo di modifica avviato nel 2015 (e approvato con il voto di fiducia al governo Renzi) denominato “Italikum” e mai entrato in vigore.

Felice aveva lavorato fino all’ultimo istante per contrastare anche l’attuale, chiaramente incostituzionale, formula elettorale promuovendo ancora i ricorsi, animando il Comitato per la Democrazia Costituzionale e tante altre iniziative.

Assieme al faro rappresentato dalla Costituzione e dall’obiettivo della piena applicazione del dettato proposto dalla nostra Carta Fondamentale, Felice ha vissuto fino in fondo l’ideale socialista nella sua più pura essenza dell’uguaglianza e della democrazia: non elenco qui incarichi e attività come quelle portate avanti nel Gruppo di Volpedo e nell’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, ricordando soltanto l’idea del Dialogo “Gramsci – Matteotti” attraverso il quale si intendeva coltivare l’idea dell’unità di una sinistra capace di valorizzare la propria identità storica e assieme segnalare (richiamandoci ai martiri dell’antifascismo) il pericolo di una destra autoritaria , “cattiva”, antidemocratica-

Un compagno probabilmente non valutato appieno dai vertici della sinistra italiana nel corso della sua indefessa attività (avvocato, insegnante, senatore) di cui abbiamo bisogno di perpetuare il ricordo per non smarrire il senso della nostra lotta.