VIDEO. Rappresentante ONU della Palestina tra le lacrime legge un messaggio di un dottore di Gaza

Il rappresentante permanente palestinese presso le Nazioni Unite, Riyad Mansour, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Striscia di Gaza, non può trattenere le lacrime nel leggere un messaggio del medico palestinese ucciso in un attacco israeliano.

“Chi rimarrà fino alla fine racconterà la storia. Abbiamo fatto quello che potevamo. Ricordatevi di noi”, ha detto Mansour citando il messaggio del dottor Mahmoud Abu Nujaila.





L’incontro al Consiglio Onu è stato richiesto in seguito al raid della scorsa settimana nell’ospedale Kamal Adwan, oltre all’arresto e alla detenzione arbitraria del suo direttore, Hussam Abu Safiya. “Avete l’obbligo di salvare vite umane. I medici e il personale sanitario palestinesi hanno preso a cuore questa missione a rischio della propria vita. Non hanno abbandonato le vittime. Non abbandonatele. Ponete fine all’impunità israeliana. Ponete fine al genocidio. Ponete fine a questa aggressione immediatamente e incondizionatamente, ora”, ha detto Mansour al Consiglio.

I medici e il personale sanitario palestinesi stanno lottando per salvare vite umane e stanno perdendo le proprie mentre gli ospedali sono sotto attacco, ha aggiunto.

“Stanno combattendo una battaglia che non possono vincere, eppure non sono disposti ad arrendersi e a tradire il giuramento che hanno fatto”, ha detto.

Dal 7 ottobre 2023 Israele ha ucciso a Gaza più di 45.550 vittime, soprattutto donne e bambini. A novembre, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte internazionale di giustizia per la sua guerra contro l’enclave.

