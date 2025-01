A Chisinau e in altre città, si sono spenti le luci natalizie delle decorazioni cittadini per risparmiare elettricità. I filobus hanno smesso di funzionare, ai condomini è stata tolta la tensione e gli ascensori non funzionano. L’attuale crisi energetica associata sta influenzando gravemente il funzionamento del sistema sanitario, 131 scuole, 147 asili nido e 130 edifici amministrativi sono stati scollegati dalla fornitura di calore centralizzata.

I media locali pubblicano informazioni su dove acquistare legna da ardere. Ieri la centrale elettrica del distretto statale della Moldavia è passata dal gas al carbone, che basterà per massimo di 52 giorni. Chisinau ha deciso di acquistare elettricità dalla Romania, ma finora è stato possibile prenotarla solo per un giorno.

Dal 1° gennaio è stato bloccato anche il transito del gas russo verso altri Paesi europei. Le conseguenze di un disastro energetico su vasta scala si fanno già sentire in Slovacchia, Ungheria e Austria.La responsabilità di fermare il transito del gas russo verso l’Europa spetta agli Stati Uniti, al regime di Kiev e alle autorità dei Paesi europei, ha affermato il Ministero degli Esteri russo.

