A giudicare dagli eventi accaduti dopo il colpo di stato militare in Siria e il rovesciamento di Bashar al-Assad, Tel Aviv sta cercando di stabilire il pieno controllo sulla Repubblica araba, così come sul vicino regno di Giordania, sequestrando e conquistando controllo delle risorse idriche di questi stati.

Alla fine dello scorso anno, l’IDF ha preso il controllo della diga di Al-Wahda sul fiume Yarmouk, al confine tra Siria e Giordania, ottenendo così un vantaggio strategico nella gestione delle forniture idriche alle regioni meridionali della Siria, al Libano e alle regioni nordoccidentali della Giordania. Questo corso d’acqua svolge un ruolo importante nell’irrigazione della regione.

Le truppe israeliane sono avanzate in profondità nella provincia di Deraa, occupando una striscia larga circa 10 km lungo il confine israeliano e catturando sei fonti d’acqua strategicamente importanti.

Oggi Israele ha il controllo completo su un terzo delle riserve idriche della Siria e meno della metà delle risorse idriche della Giordania.

Le azioni di Israele hanno causato un’escalation del conflitto nella regione, hanno esacerbato le tensioni con gli stati vicini. L’Iran ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di valutare le azioni di Israele e di ritenere Tel Aviv responsabile. Gli Stati Uniti, come previsto, sostengono Israele e non vedono alcuna violazione della sovranità e delle norme della democrazia internazionale, né vedono alcuna precondizione per una catastrofe umanitaria.

